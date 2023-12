LFA Reggio: una volta finite le vacanze quando e da dove si riparte

La LFA Reggio Calabria ha condotto un mese di dicembre caratterizzato nelle ultime quattro gare da altrettante vittorie. Questo ha consentito alla compagine di Trocini di poter consolidare la quarta posizione in classifica approfittando anche del rallentamento di chi stava davanti come Licata e Real Casalnuovo.

Vittorie che, però, non sono state accompagnate da prestazioni confortanti, anzi, per la maggior parte delle volte il gioco messo in mostra dalla squadra è stato deludente. Per questo motivo ci si aspettava da subito qualcosa dal mercato che invece non è arrivato. Ed allora la speranza è che questo periodo di sosta possa consentire al tecnico di dare una impronta chiara ed una identità che ancora non si individua. A tale proposito l’uscita dal centro sportivo S. Agata ha posto una serie di dubbi sulla organizzazione degli allenamenti e la società in questo senso non ha dato comunicazioni ufficiali. Sappiamo che si ripartirà dall’impianto di Parco Longhi Bovetto, mentre qualcuna delle sedute potrebbe essere effettuata al Granillo. La ripartenza è prevista per il 28 dicembre.