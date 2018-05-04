La tradizione dice pizza, ma l’Hostaria dei Campi è anche altro, molto altro.

Il noto locale reggino dà il benvenuto alla bella stagione con una novità speciale!

“Siamo lieti di presentarvi il nuovo menù a base di pesce. Piatti semplici e gustosi che porteranno il mare in tavola. Venite a provare #PescAriaDeiCampi e fateci sapere cosa ne pensate!”

L’Hostaria dei Campi è situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. E’ il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766