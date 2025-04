Nuovo libro per la scrittrice reggina Benedetta Zema

Esce il 3 aprile 2025, su scala nazionale, Crepe, il nuovo romanzo della giovane scrittrice reggina Benedetta Zema, edito da Falzea Edizioni. L’autrice giunge così nel giro di pochi anni alla sua quinta pubblicazione, con un libro che ha il sapore della Calabria, dei suoi paesaggi fantastici, dell’odore penetrante delle zagare in fiore e del bergamotto, delle antiche tradizioni ancora in vita nei piccoli paesi della provincia reggina, in cui è ambientata la narrazione.

La storia di Emma e il legame con la Calabria

La storia di Emma, ragazzina di origini calabresi che ogni anno viene a trascorrere le vacanze estive con la sua famiglia in un paesino della costa jonica, si intreccia con quella dei personaggi che incontra nella sua permanenza in Calabria. Figura centrale del racconto è quella di nonna Ida, custode di una saggezza antica e imperscrutabile, che porta incisi sul corpo e sull’animo i segni di un passato doloroso.

Disillusione e crescita personale

L’amara scoperta che la realtà è diversa da quella che si è sempre immaginato è certamente il punto nevralgico della narrazione, che conduce la protagonista a una presa di coscienza dolorosa, amara ma necessaria per poter affrontare la sua vita futura. Perché, a dispetto di ciò che Emma ha sempre creduto, la realtà è una sottile lastra di ghiaccio che può rompersi in qualsiasi momento.

Un romanzo introspettivo e intenso

La disillusione e la perdita dell’innocenza diventano così i temi pregnanti di quest’opera, che scruta con intensità l’animo umano alla ricerca di risposte che difficilmente sono stereotipate, ma che inducono il lettore a una onesta autoanalisi su quello che è, o che è stato, il proprio percorso umano.