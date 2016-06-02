Liceo Artistico M.Preti – A.Frangipane: ‘Arte in città’ a Villa San Giovanni

Arte di strada, arte urbana, quella forma di arte che si manifesta in luoghi pubblici, sui muri, sui tram, nelle stazioni, con le tecniche più disparate: bombolette spray, adesivi, arte normografica, proiezioni video, sculture.

In alcune città si possono ammirare veri e propri capolavori di street art e oggi, grazie al progetto “Arte in città” nato al Liceo Artistico M.Preti – A.Frangipane di Reggio Calabria, delle piccole ma grandi opere spuntano sui muri della città villese.

Gli studenti del Liceo Artistico sui muri di Pezzo

Gli studenti della classe 5B dell’indirizzo Arti figurative infatti, guidati dal Prof. Gaetano Imbesi, hanno utilizzato come tela i muri del borgo marinaro di Pezzo – Villa S. Giovanni, e mettendo in pratica le loro abilità e conoscenze artistiche, hanno creato un museo a cielo aperto, proprio attraverso la street art.

Quattordici studenti armati di colori, pennelli, vernici, bombolette e tanto altro, si sono messi all’opera dando vita a dei capolavori dai colori sgargianti, delle opere fresche e giovani, conferendo così una nuovo stile alla Via Marina di Villa.

Rigenerazione urbana e mappa delle opere

“Arte in città” punta a una rigenerazione urbana, alla street art come simbolo di recupero delle periferie, come strumento di abbellimento e decoro, ponendo dunque una “nuova visione di bellezza e beneficio sociale”.

Alla base del progetto l’obbiettivo di “rendere porzioni della città più gradevoli e colorate, facendole diventare col tempo anche motivo di attrazione turistica, creando una vera e propria mappa con tutte le opere che realizzeremo.”

L’arte contemporanea unita alla bellezza del panorama dello Stretto crea un connubio importante per Villa San Giovanni, che merita un rilancio dal punto di vista artistico. I complimenti vanno al liceo Liceo Artistico M.Preti – A.Frangipane, agli organizzatori del progetto, ma soprattutto agli studenti che con tanta volontà e determinazione hanno creato tutto questo!