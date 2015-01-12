Liceo “Leonardo da Vinci”: screening specialistici gratuiti per gli alunni

Il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, Prof.ssa Giuseppina Princi rende noto che, a decorrere dalla mensilità di febbraio 2015, saranno avviati degli screening specialistici gratuiti, indirizzati, prioritariamente agli alunni della fascia dell’obbligo (biennio).

La necessità di un controllo sanitario in ambito scolastico – si trasmette – nasce dalla consapevolezza che lo stato di salute di un individuo dipende dall’interazione di diversi fattori (patrimonio genetico, stile di vita, alimentazione, situazione socio-economica, possibilità di accedere a cure sanitarie, ambiente, etc.) e dalla necessità di intervenire sulla modifica di alcuni di essi quanto più precocemente possibile, mediante degli interventi di “promozione della salute” da attuare nell’età evolutiva.

Nell’ambito degli screening specialistici, avviati grazie alla collaborazione con l’Ordine dei Medici, è prevista la consulenza delle seguenti figure specialistiche: urologo, endocrinologo, ortopedico, oculista otorinolaringoiatra, odontoiatra che, settimanalmente da febbraio a giugno, nelle giornate e negli orari di seguito indicati, garantiranno agli alunni del biennio i cui genitori abbiano sottoscritto il consenso informato, opportune visite.

EQUIPE MEDICA

Dott. Pasquale Veneziano(SPECIALISTA IN UROLOGIA)mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Dott. Domenico Tromba(SPECIALISTA IN ENDOCRINOLOGIA)a decorrere dal mese di marzo

Dott. Giuseppe Lorenzo(SPECIALISTA IN ORTOPEDIA)martedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Dott. Bruno Porcino(SPECIALISTA IN OTORINOLARINGOIATRIA)giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Dott. Filippo Frattima(SPECIALISTA IN ODONTOIATRIA)lunedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Dott. Rossella Gullace(SPECIALISTA IN OCULISTICA)giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

I controlli hanno lo scopo di individuare eventuali patologie di carattere urologico (varicocele, fimosi, criptochiosmo), endocrinologico (patologie tiroidee, tiroidite, gozzo, ipertrofia multi nodulare, ipotrofia ghiandolare), oculistico (esame della vista), otorinolaringoiatrico (otiti, catarro tubarico, ipoacusia), ortopedico (dismorfismi della colonna vertebrale scoliosi, cifosi, lordosi e patologia del piede), odontoiatrico (carie, placca, tartaro, infezioni batteriche, infiammazioni delle gengive o parodontite).

A controllo avvenuto, nel caso siano state riscontrate positività agli screening, i familiari degli alunni interessati verranno prontamente invitati, tramite dirigenza, a colloquio diretto con i medici. A fine maggio, tutti i genitori i cui figli siano stati sottoposti a visite specialistiche ( e che non siano già stati convocati per colloquio con i medici), saranno invitati a scuola per acquisire dagli specialisti l’esito dello screening.

I genitori interessati dovranno compilare l’apposito modulo di consenso informato ( scaricabile dal sito), su cui dovranno barrare la/le visita/e specialistica/che alle quali intendano far sottoporre i rispettivi figli. Il modulo compilato dovrà essere consegnato in segreteria didattica (sig. Cantarella-sig.ra Gattuso), entro e non oltre sabato 31 gennaio c.a. Gli studenti delle succursali potranno rivolgersi ai referenti di sede che faranno da tramite con la segreteria.

Si anticipa che venerdì 23 gennaio alle ore 15,30, nei locali dell’aula magna del liceo, gli specialisti verranno presentati, dalla scrivente alle famiglie; nella circostanza, gli stessi, oltre a spiegare come verrà condotta la visita medica, risponderanno ai quesiti dei genitori.