Il liceo ‘A.Volta’ sede di importanti campionati internazionali

Il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria , anche per questo anno, sarà sede provinciale dei “Campionati Internazionali dei Giochi Matematici” organizzati dall’Università Bocconi di Milano. La gara che si svolgerà Sabato 18 Marzo coordinata dalla responsabile dei Giochi nominata direttamente dall’Università Bocconi , Prof. ssa Caterina Sarubbo e dalla Professoressa Titti Pellicanò responsabile per l’attività del Liceo Volta, vedrà ben 1276 partecipanti , alunni delle scuole secondarie di I e II grado provenienti da tutta la provincia che dalle ore 14.00 alle ore 16.30 gareggeranno a suon di numeri e logica.

Il raduno dei partecipanti è previsto per le 13.00, l’ingresso in aula alle 13.45

Requisiti e storia dei Campionati

Logica, intuizione e fantasia sono gli unici requisiti necessari per partecipare ai Campionati di Giochi Matematici, giunti alla trentunesima edizione nel mondo e per la ventiquattresima volta organizzati in Italia dal Centro PRISTEM dell’Università Bocconi e per la dodicesima volta dal Liceo Volta per la provincia di Reggio Calabria.

Ai Campionati possono partecipare tutti, giovani e meno giovani, a partire dalla prima media e indipendentemente dal titolo di studio.

Dalla semifinale alla finale internazionale

I migliori classificati di ogni categoria delle semifinali parteciperanno alla finale nazionale che si terrà a Milano, presso l’Università Bocconi, il 13 maggio 2017. La finale nazionale selezionerà la squadra che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di Parigi di fine agosto 2017. La squadra sarà rappresentata dai primi classificati delle varie categorie.

Tutta la comunità scolastica del Liceo Volta sarà lieta di accogliere i “matematici in erba”, per il consueto appuntamento che, come ha sottolineato il dirigente scolastico , Professoressa Angela Maria Palazzolo valorizza talenti , impegno e competenza.