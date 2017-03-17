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Il liceo ‘A.Volta’ sede di importanti campionati internazionali

Sabato 18 marzo il Liceo Volta di Reggio Calabria ospita la semifinale provinciale dei Giochi Matematici: attesi 1276 studenti da tutta la provincia

17 Marzo 2017 - 19:29 | di Vincenzo Comi

Liceo Volta, sede dei Campionati Internazionali dei Giochi Matematici a Reggio Calabria

Il Liceo Scientifico “Alessandro  Volta” di Reggio Calabria , anche per questo anno,  sarà sede provinciale dei  “Campionati Internazionali dei Giochi Matematici” organizzati dall’Università Bocconi di Milano. La gara che si svolgerà  Sabato 18 Marzo coordinata dalla responsabile dei Giochi nominata direttamente dall’Università Bocconi , Prof. ssa Caterina Sarubbo e dalla Professoressa Titti Pellicanò responsabile per l’attività del Liceo Volta,  vedrà ben  1276  partecipanti , alunni  delle scuole secondarie di  I e II grado provenienti da  tutta la provincia che dalle ore 14.00 alle ore 16.30 gareggeranno a suon di numeri e logica.

Il raduno dei partecipanti è previsto per le 13.00, l’ingresso in aula alle 13.45

Requisiti e storia dei Campionati

Logica, intuizione e fantasia sono gli unici requisiti necessari per partecipare ai Campionati di Giochi Matematici, giunti alla trentunesima  edizione nel mondo e per la ventiquattresima  volta organizzati in Italia dal Centro PRISTEM dell’Università Bocconi  e per la dodicesima volta dal Liceo Volta per la provincia di Reggio Calabria.

Ai Campionati possono partecipare tutti, giovani e meno giovani, a partire  dalla prima media e indipendentemente dal titolo di studio.

Dalla semifinale alla finale internazionale

I migliori classificati di ogni categoria delle semifinali parteciperanno alla finale nazionale che si terrà a Milano, presso l’Università Bocconi, il 13 maggio 2017. La finale nazionale selezionerà la squadra che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di Parigi di fine agosto 2017. La squadra sarà rappresentata  dai primi classificati delle varie categorie.

Tutta la comunità scolastica del Liceo Volta sarà lieta di accogliere  i “matematici in erba”,  per il consueto appuntamento  che, come ha sottolineato il dirigente scolastico , Professoressa Angela Maria Palazzolo valorizza talenti , impegno e competenza.

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