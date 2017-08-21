Liceo Scientifico Da Vinci, composizione prime classi a.s. 2017/2018
Sorteggi il 23 e 24 agosto in Aula Magna per assegnare gli iscritti alle classi: calendario, corsi e test di inglese
21 Agosto 2017 - 16:22 | di Vincenzo Comi
Il Dirigente Scolastico del liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, prof.ssa Giuseppina Princi, rende noto ai genitori degli alunni iscritti alla prima classe per l’anno scolastico 2017/18 che i sorteggi per l’assegnazione alle classi si svolgeranno presso i locali dell’Aula Magna della sede centrale del Liceo secondo il seguente calendario:
Mercoledì 23 agosto 2017 • ore 16.00 per gli iscritti al corso Bilinguismo Inglese – Spagnolo • ore 16.30 per gli iscritti al corso Scienze Applicate
Giovedì 24 agosto 2017 • ore 16.00 per gli iscritti al corso Ordinamento In merito all’indirizzo di Scienze applicate, attivando n. 3 corsi (Q, R, S) potranno essere soddisfatte tutte le richieste. Potranno essere altresì soddisfatte tutte le richieste presentate per il bilinguismo Inglese – Spagnolo essendo attivati n. 2 corsi (D, G).
Corsi attivati e richieste accolte
Sono state accettate tutte le richieste per i corsi: Liceo Matematico e delle Scienze, Storia della Musica (A), Bilinguismo Inglese – Francese (L), Curvatura Economico-Giuridica (C), Curvatura sportiva (T).
Si ricorda inoltre che martedì 29 agosto 2017 alle ore 8:45 saranno effettuati i test di inglese per l’inserimento nelle sezioni Cambridge (B, F), destinati solo a coloro che non possiedono una certificazione Cambridge di livello almeno A2 (cioè sono in possesso di una certificazione rilasciata da ente certificatore diverso oppure non ne possiedono alcuna).
Inserimento nella stessa classe ed elenchi
Relativamente a tutti i sorteggi, entro giorno 21 agosto 2017 potrà essere presentato l’allegato “A” per l’eventuale inserimento, fino ad un massimo di 5 alunni, nella medesima classe.
Gli elenchi saranno affissi all’albo del liceo, sede centrale, a decorrere dal giorno 02 settembre 2017.
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