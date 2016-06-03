Il Liceo scientifico Da Vinci in scena con il Musical Eros e Thanatos

Sabato 4 giugno alle ore 20:30 al Teatro comunale “F: Cilea” andrà in scena il Musical “Eros e Thanatos” a cura del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, con musiche e sceneggiatura originali. Allo spettacolo, che è da giorni che ha già registrato il tutto esaurito, parteciperanno circa 200 studenti del Liceo, alcuni in veste di attori altri come coristi.

Orgogliosa di questa nuova iniziativa la dirigente del Liceo, Giuseppina Princi: “La rassegna interpreta perfettamente il nuovo ruolo della scuola come presidio culturale che offre la possibilità ai ragazzi di mettere a frutto la loro creatività e la loro voglia di partecipare attivamente al processo di rinnovamento culturale della città”

La preparazione dello spettacolo è durata un intero anno scolastico di prove e di sacrifici affrontati con entusiasmo dai ragazzi e dai loro docenti del laboratorio teatrale del liceo che li hanno seguiti nel percorso con passione: Carmelo Cutrupi (referente), Santina Bevacqua, Concetta Comi, Mirella Curatola, Marialuisa Fiore, e Carmela Lucisano.

Cardine della rappresentazione saranno le grandi figure di eroi ed eroine, per i quali l’amore non è solo ideale, ma anche fisico, tanto da coinvolgere tutti i piani della figura, sia quello fisico che quello psicologico. Le parti saranno di calibrata gradazione drammatica e psicologica: si andrà dall’atmosfera di pace e serenità, fino al pathos più drammatico.

Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Hospice di Via delle Stelle.