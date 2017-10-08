Ancora un risultato lusinghiero per Reggio Calabria proviene dai risultati delle prove INVALSI 2017. Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” conferma e rafforza il trend in controtendenza con l’immagine di un Sud arretrato ed arruffone che invece sempre meno appartiene alla realtà. Gli allievi del prestigioso Liceo cittadino guidato dalla prof.ssa Giuseppina Princi si collocano infatti tra i migliori d’Italia posizionando il Leonardo da Vinci ben oltre la media nazionale (con grande distacco dalle medie Calabresi e meridionali in genere) sia per ciò che riguarda gli esiti in Italiano sia – ancor più – per la Matematica. Motivo di orgoglio per la città, dunque, che evidenzia e premia la sinergia virtuosa messa in atto da Dirigenza, docenti, famiglie e ragazzi nel raggiungimento di un livello qualitativo di apprendimenti che di anno in anno diventa sempre più efficace e concreto, grazie ad un’organizzazione capillare e all’impegno profuso da ognuno.

Le prove INVALSI vengono somministrate, annualmente, alle classi seconde dell’istruzione secondaria superiore nel mese di maggio e sono mirate a saggiare le competenze in lingua italiana ed in matematica degli studenti alla fine dell’obbligo scolastico.