Lido Comunale di Reggio, al via la demolizione delle cabine

Lido Comunale di Reggio Calabria, al via la demolizione di una parte delle cabine. Si tratta della zona a nord della struttura, con la demolizione che riguarderà le cabine non sottoposte a vincolo da parte della Soprintendenza.

In questa prima fase si provvede oltre che alla demolizione anche alla sistemazione delle aree a verde che costeggiano la spiaggia. Sono finite le fasi di gara e la prossima settimana ci sarà l’aggiudicazione. L’intervento finanziato attraverso le risorse del React Eu prevede lavori per poco più di un milione di euro.

Il sindaco f.f. Paolo Brunetti, ai microfoni di Gazzetta del Sud, illustra nel dettaglio gli interventi e i prossimi step che riguardano il Lido Comunale.

“Oltre al rifacimento delle aree verdi verrà eliminato “l’anfiteatro” (i gradoni dell’ingresso) e l’area verrà riqualificata, saranno realizzate delle piste pedonali e ciclabili. In tutta l’area si procedere all’efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione, in un’ottica più sostenibile, con lampade a led». Operazione che affianca l’intervento già in esecuzione che riguarda il rifacimento delle aree esterne dal lato del Lungomare. Su questo fronte verrà riqualificato il perimetro compreso dall’ingresso della struttura del Lido Comunale all’Opera di Tre Soldi. Area in cui saranno realizzate anche due postazioni per la ricarica delle biciclette elettriche, un punto ristoro, una pista ciclabile con il rifacimento del manto stradale nell’area parcheggio e e l’efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione”, le parole di Brunetti.

La speranza è che i lavori prossimi al via di demolizione delle cabine e di sistemazione delle aree verdi siano il punto di partenza verso la profonda e complessiva riqualificazione del Lido Comunale. Da cartolina della città e i fasti di un tempo, il Lido Comunale negli ultimi anni ha sempre versato in condizioni fatiscenti, con l’amministrazione comunale che si è limitata a interventi tampone last minute, insufficienti per riportare la struttura e la zona circostante in condizioni accettabili.

Complessivamente, sono circa 5,5 milioni di euro le risorse destinate alla riqualificazione del Lido Comunale. Di 2.5 milioni l’importo stanziato da Soprintendenza e Comune di Reggio Calabria, con quest’ultimo chiamato a versare circa 500 mila euro rispetto ai 2 milioni dell’ente periferico del Ministero della Cultura.

Di 3 milioni di euro invece l’importo strappato dal parlamentare reggino di Forza Italia Francesco Cannizzaro, emendamento (tra i 4 complessivi) inseriti nell’ultima legge di bilancio del Governo. Più di 5 milioni di euro destinati al Lido Comunale, risorse importanti e che riporterebbero la struttura ad essere ammirata da turisti e reggini, mentre negli ultimi anni è stata praticamente una ‘residenza improvvisata’ per i senza fissa dimora.

Una sorte, quella attuale, semplicemente inaccettabile e che si spera diventi presto un lontano ricordo.