Lido Comunale tra presente e futuro. Brunetti conferma: ‘Imprenditori interessati’

Lido Comunale di Reggio Calabria, inizia quella che potrebbe essere (finalmente) la rinascita di uno dei luoghi più amati dai reggini. “Il 18 aprile inizieranno i lavori, finalmente abbiamo la data. Partiremo con l’abbattimento delle due aste ortogonali alla battigia, in seguito si procederà con la riqualificazione delle aree esterne. Verrà riqualificato inoltre anche il perimetro compreso dall’ingresso della struttura del Lido Comunale all’Opera di Tre Soldi”, le parole qualche settimana fa del sindaco f.f. Paolo Brunetti.

Leggi anche

Lido Comunale, il presente

Al 23 di aprile i lavori non sono ancora iniziati ma Brunetti, ai microfoni di CityNow, assicura: ‘Qualche giorno di ritardo ma ci siamo. Venerdi scorso abbiamo consegnato ufficialmente i lavori, il tempo di recintare le aree interessate e poi il cantiere prenderà il via’.

Di circa un milione e mezzo l’importo dei lavori, fondi del React Eu. ‘Devo ringraziare l’assessore Giuggi Palmenta per aver lavorato al reperimento di queste risorse’, afferma Brunetti.

I lavori di abbattimento delle cabine, come già anticipato dal sindaco f.f. inizialmente riguarderanno soltanto una porzione della struttura, precisamente la stecca di cabine a nord, oltre alla riqualificazione delle aree verdi e la riqualificazione delle cabine posizionate frontalmente al Waterfront.

Le speranze e i progetti futuri

Quali i progetti futuri legati al Lido Comunale, da troppo tempo lontano dagli antichi fasti? “Di recente abbiamo tenuto un incontro con la Soprintendenza, legato al progetto di riqualificazione più ampio. Le procedure stanno andando avanti ma in questo caso -dichiara il sindaco f.f.- i tempi sono più lunghi. La speranza è quella di poter iniziare i lavori entro il 2023”.

Si tratta di un intervento di riqualificazione più profondo rispetto ai lavori prossimi a partire e che riguarderà soprattutto la stecca di cabine a sud del Lido Comunale. “Di circa 2 milioni di euro l’importo stanziato dal Ministero, ‘l’amministrazione comunale interverrà con un’integrazione di 500 mila euro”, precisa Brunetti.

Di 3 milioni di euro invece l’importo strappato dal parlamentare reggino di Forza Italia Francesco Cannizzaro, emendamento (tra i 4 complessivi) inseriti nell’ultima legge di bilancio del Governo. Comprese le risorse del React Eu dedicate ai lavori al via, sono circa 7 i milioni di euro i fondi complessivamente destinati al Lido Comunale.

Somme importanti, che dovranno essere utilizzate con capacità e lungimiranza dall’amministrazione comunale per riportare uno dei luoghi storici di Reggio Calabria all’antico splendore. Per il completo rilancio di una struttura che potrebbe tornare ad essere il cuore pulsante della città, oltre al progetto di riqualificazione servirà anche una gestione attenta e rivolta con attenzione alle potenzialità turistiche offerte dal Lido Comunale.

Brunetti ribadisce, come già fatto in passato durante un consiglio comunale, dell’interesse da parte di alcuni imprenditori: ‘Si sta parlando da tempo con investitori privati, che intendono acquisire in gestione il Lido Comunale anche durante la fase dei lavori, in attesa del completamento. Hanno già fatto le prime analisi e il business plan, valutando nel dettaglio tutte quelle che sono le possibilità offerte nel complesso dalla struttura. I nomi ? Per il momento meglio non farne, ma non si tratta di imprenditori reggini’.