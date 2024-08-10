Reggio, lido Stella Marina: la novità della zona pool e l’inimitabile cucina

Immaginate una giornata sotto il sole cocente di Reggio, con il suono delle onde che accarezza la riva, un cocktail rinfrescante in mano ed il profumo del mare che si mescola con quello irresistibile della pizza appena sfornata. Benvenuti alla Stella Marina, lo storico stabilimento balneare di Pentimele, che da tre generazioni rappresenta un punto di riferimento per chi cerca il meglio del relax, del divertimento e della cucina autentica.

Una storia di famiglia e tradizione

Fondato più di settant’anni fa, Stella Marina non è solo un lido, ma una vera e propria istituzione a Reggio Calabria. Gestito dalla stessa famiglia per tre generazioni, il locale ha saputo mantenere intatti i valori e la passione che l’hanno fatto nascere, evolvendosi nel tempo per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più variegata e internazionale. Ogni angolo di Stella Marina racconta una storia di dedizione e amore per l’ospitalità, tramandata di padre in figlio, e ogni dettaglio è curato con l’esperienza che solo il tempo può offrire.

Il Beach Club perfetto per tutta la famiglia

Stella Marina è il luogo ideale per chi desidera vivere una giornata di mare senza rinunciare al comfort e al divertimento. I più piccoli troveranno il loro paradiso nel parco giochi e sui gonfiabili in acqua, mentre gli adulti potranno cimentarsi in partite di beach volley o calcetto, oppure rilassarsi partecipando a una lezione di fitness con vista sul mare. Ogni giornata a Stella Marina è un’opportunità per creare ricordi indimenticabili, grazie anche all’animazione che saprà coinvolgere grandi e piccini in attività pensate per tutti.

Un viaggio di gusto dalla terra al mare

La tradizione culinaria di Stella Marina è un’altra delle sue grandi attrazioni. Aperto sette giorni su sette, il ristorante del lido offre una cucina che unisce innovazione e rispetto per la tradizione. Qui, ogni pasto diventa un viaggio tra i sapori autentici della Calabria, con un menù che celebra i prodotti freschi e locali. I clienti, inoltre, avranno la possibilità di “pescare” direttamente dal grande acquario che caratterizza il locale, il proprio pasto. Un’esperienza gastronomica davvero su misura.

E se la pizza è la vostra passione, ogni sera la pizzeria di Stella Marina vi sorprenderà con abbinamenti unici, come le pizze a base di pesce fresco, una vera chicca per i buongustai.

Una nuova dimensione di relax: la zona pool

Novità di questa stagione è la raffinata zona pool, un’area pensata per chi vuole vivere il mare in un’atmosfera ancora più esclusiva. Con il suo design moderno e accogliente, la zona pool è il luogo ideale per sorseggiare un drink, organizzare eventi privati o semplicemente rilassarsi con stile. Che sia per un aperitivo al tramonto o una festa esclusiva, la pool area di Stella Marina aggiunge un tocco di eleganza e sofisticazione al vostro tempo libero.

Il cuore degli eventi privati

Stella Marina non è solo il luogo perfetto per una giornata al mare, ma anche per celebrare momenti speciali. Dalle feste di compleanno ai battesimi, passando per lauree ed anniversari, ogni evento privato trova nello stabilimento balneare di Pentimele il suo scenario ideale. Il team del locale è pronto a trasformare ogni occasione in un evento memorabile, curando ogni dettaglio con la passione e la professionalità che li contraddistinguono.

Stella Marina: dove ogni giorno è una celebrazione del mare, della cucina e della vita.

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