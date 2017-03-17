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Ligabue, tour sospeso per problemi alle corde vocali

Il cantante annuncia su Facebook lo stop del Made in Italy tour per un intervento chirurgico: il ritorno sui palchi è previsto tra settembre e ottobre

17 Marzo 2017 - 15:12 | di Federica Geria

Ligabue in concerto al Palacalafiore di Reggio Calabria, foto 9

“Devo fermarmi per un intervento alle corde vocali, mi dicono abbastanza semplice. Richiederà alcuni mesi di recupero. Vi ho promesso che verrò a trovarvi “casa per casa” e lo farò. Il tour riparte a settembre”.

Questo è l’annuncio che Ligabue lancia su Facebook. Il cantante infatti si sottoporrrà a breve ad un intervento chirurgico che gli permetterà di tornare sui palchi tra settembre e ottobre. Il Made in Italy tour è al momento sospeso e già Luciano il 14 marzo, giorno del suo compleanno, aveva ammesso ai fan presenti al Mediolanum Forum Milano di aver avuto una ricaduta, spiegando: “Ragazzi, ce la metterò tutta. Portate pazienza per i problemi che ne verranno fuori”.

Aspettando i mesi necessari per il recupero della piena funzionalità delle corde vocali del cantante, vogliamo ricordare lo spettacolare concerto di Ligabue a Reggio Calabria, al Palacalafiore, con qualche nostro scatto. Fortunatissimi i fan reggini che hanno potuto assistere al suo show, prima di questo imprevisto stop! Auguriamo una buona ripresa e guarigione al grande Luciano.

Ligabue in concerto al Palacalafiore di Reggio Calabria, foto 1
Ligabue in concerto al Palacalafiore di Reggio Calabria, foto 2
Ligabue in concerto al Palacalafiore di Reggio Calabria, foto 3
Ligabue in concerto al Palacalafiore di Reggio Calabria, foto 4
Ligabue in concerto al Palacalafiore di Reggio Calabria, foto 5
Ligabue in concerto al Palacalafiore di Reggio Calabria, foto 6
Ligabue in concerto al Palacalafiore di Reggio Calabria, foto 7
Ligabue in concerto al Palacalafiore di Reggio Calabria, foto 8

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