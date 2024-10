Lillo Foti: ‘Ho trattato Roberto Baggio. Bravo Luca Gallo’

Nel bel mezzo dell’intervista realizzata a “Buongiorno Reggina” all’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi, la chiamata a Lillo Foti. Una chiacchierata piacevole tra i due e la conferma dell’ex massimo dirigente:

“Roberto Baggio l’ho trattato eccome, assolutamente si, non l’ho detto all’amico Luciano, ma la trattativa è assolutamente vera. E vi dico pure che il direttore ha trattato in passato Cristiano Ronaldo. La Reggina attuale è caratterizzata dai meriti di Luca Gallo che ha messo sul piatto cifre importanti per riportare la Reggina dove merita. Investimenti che hanno riportato entusiasmo che si era un pò smarrito”.