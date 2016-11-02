L’illustratore reggino Aldo Sacchetti espone al Malavenda Cafè – FOTO

All’interno del locale Malavenda Cafe, sito in via Zecca 1 a Reggio Calabria, potrete ammirare le piccole opere dell’illustratore reggino Aldo Sacchetti: particolari ed eleganti illustrazioni che, esposte in delle piccole cornici bianche appese in vari punti della location, vi terranno compagnia durante un caffè.

La passione per la moda

Aldo, giovane amante dell’arte e della moda, ci racconta: “La mia passione per la moda nasce sin da piccolo, fra i banchi della scuola elementare precisamente. Ho cominciato disegnando ballerine, in seguito il mio interesse per questo settore è diventato sempre più forte e così ho cominciato a disegnare figurini di moda”.

Le sue sono delle illustrazioni davvero uniche, caratterizzate da soggetti dall’aspetto filiforme e stravagante, che rappresentano il suo stile e la sua impronta: “I disegni che sono in esposizione al caffè letterario sono per la maggior parte illustrazioni di moda. Penso che ciò che contraddistingue i miei disegni e li differenzia dagli altri disegni di moda è che mi piace dare loro un’anima ed un carattere ben definito, che quasi sempre è altezzoso e indisponente. Parlando di stile le mie figure sono filiformi e con grandi occhi”.

La formazione e il percorso artistico

Diplomato al Liceo Classico di Reggio Calabria prosegue la sua formazione a Roma dove frequenta la Koefia, accademia internazionale dell’alta moda e d’arte del costume: “Alla Koefia sono rimasto fortemente legato, è un posto dove ho imparato davvero tantissimo. Durante gli studi ho capito che la mia passione è il disegno, perciò finita l’accademia ho cominciato a lavorare come illustratore facendomi conoscere grazie all’aiuto dei social, Instagram in particolare. Ultimamente ho avuto varie commissioni ed ingaggi e sto lavorando ad una collezione di capi con le mie stampe”.

Il percorso artistico di Aldo Sacchetti, come lui stesso ci dice, è stato in qualche modo influenzato dalle sua terra di appartenenza: “Le mie origini reggine di sicuro hanno un influsso nei miei disegni. Noi siamo parte della Magna Grecia e perciò abbiamo nel sangue il senso della proporzione, l’equilibrio, la simmetria. Tutti elementi che non possono mancare nei miei disegni.”

Auguriamo ad Aldo tanta fortuna ed invitiamo tutti a dare un’occhiata alla sua splendida mostra.