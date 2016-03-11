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‘L’inciampo’ Performance di Daniela Pericone e Pino Zoccali

Nelle cucine di Officine Miramare un esperimento di contaminazioni tra poesia e performance: L'inciampo di Daniela Pericone e Pino Zoccali

11 Marzo 2016 - 13:37 | di Federica Geria

L'inciampo, performance di Daniela Pericone e Pino Zoccali alle Officine Miramare

“L’inciampo” è la denuncia di una mancanza, ma allo stesso tempo l’affermazione di un’energia. Perché il mondo è attraente, certo, ma la sua bellezza è nascosta, prigioniera nella cella sotterranea di un castello che occorre espugnare per poterla riconoscere e liberare. La strada per arrivarci è disseminata di trappole (tagliole) invisibili e di ostacoli naturali che rendono il percorso già di per sé insidioso. La corsa, per quanto determinata, è a rischio continuo di caduta, di inciampo, perciò conviene usare prudenza e stratagemmi, distribuire bene le forze, evitare lo spreco e la resa per sfinimento. La bellezza è lì che aspetta, ma non bisogna sbagliare tattica per eccesso di desiderio. Alessandro Quattrone.
Nelle cucine di Officine Miramare, un esperimento di contaminazioni a cura di Techne Contemporary Art.

Daniela Pericone, i libri e il percorso

Daniela Pericone è nata nel 1961 a Reggio Calabria, dove vive e lavora. Si è laureata in Scienze Politiche, e per molti anni si è occupata di promozione artistica e letteraria; collabora con enti e associazioni alla realizzazione di eventi culturali e reading. Ha pubblicato i libri di poesia: Passo di giaguaro, Edizioni Il Gabbiano, 2000 (con una nota di Adele Cambria); Aria di ventura, Book Editore, 2005 (prefazione di Giusi Verbaro); Il caso e la ragione, Book Editore, 2010; L’inciampo, L’arcolaio, 2015 (prefazione di Gianluca D’Andrea e nota di copertina di Elio Grasso). È autrice e interprete di letture sceniche e recital, tra cui Orfeo ed Euridice lo sguardo sull’ombra e Caravaggio. Suoi interventi di critica letteraria, poesie, prose brevi e recensioni sono presenti in volumi antologici, riviste culturali, siti e blog letterari. È redattore della rivista on line Carteggi Letterari – critica e dintorni
Pino Zoccali è Psicologo clinico. Ha già collaborato alla mostra d’Arte FuoriLuogo a cura di Jasper Wolf in qualità di cocuratore.
Foto di copertina a cura di Katia Spanò.

Domenica 13 Marzo alle ore 20:30
Officine Miramare

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MiramareReggio Calabria Cultura
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