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L’incontro dibattito ‘Le donne nella società moderna’

A chiudere il Tuffo nella Cultura dell'associazione Febiadi, un dibattito alle Officine Miramare; in mostra le opere di 16 artisti locali

30 Dicembre 2015 - 14:26 | di Federica Geria

Incontro Le donne nella società moderna, donne riunite in un ristorante a fine anno

Women in a restaurant

In attesa dell’evento principale del 44° tuffo in mare in mare di Capodanno “Mimì Fortugno” che, come vuole la tradizione, si svolgerà alle ore 12:00 in punto del primo gennaio continua imperterrita l’attività dell’associazione “Febiadi” a portare lustro alla città di Reggio Calabria. Grazie alla collaborazione delle officine Miramare che mette a disposizione i locali di quella splendida struttura finalmente, dopo una lunga chiusura, fruibile alla collettività, oggi (30 dicembre alle ore 16:30) si svolgerà l’incontro dibattito “Le donne nella società moderna” che chiuderà la serie di 4 incontri culturali del ” Tuffo nella Cultura” che hanno visto la partecipazione di illustri scrittori, personalità della cultura, dell’arte e delle istituzioni nonché cittadini interessati alle argomentazioni trattate.

Sempre presso i saloni delle officine Miramare rimarrà allestita fino a domenica 3 gennaio la mostra di pittura, scultura e fotografia (visitabile dalle ore 10:00 alle ore 18:00)

denominata “Un Tuffo nell’Arte” dove 16 artisti locali espongono le loro opere.

L’ingresso è gratuito.

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MiramareReggio Calabria Cultura
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