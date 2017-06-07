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Linda Rossi pattina con il sostegno di Evergreen Life

L'azienda friulana specializzata in integratori a base di Infuso di Foglie d'Olivo sostiene la campionessa del mondo di roller speedskating per tutta la stagione 2017

07 Giugno 2017 - 15:38 | di Vincenzo Comi

Linda Rossi, campionessa del mondo di roller speedskating, sponsorizzata da Evergreen Life

Evergreen Life Products, azienda che per prima in Italia si è specializzata nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari a base di OLIVUM®, il brevettato Infuso di Foglie d’Olivo, è il nuovo sponsor dell’atleta Linda Rossi. La campionessa del mondo di roller speedskating e specialista anche della disciplina su ghiaccio, affronterà l’intera stagione 2017 contando sul supporto di Evergreen Life. L’azienda, oltre ad un sostegno per l’attività agonistica di Linda, metterà a disposizione della pattinatrice i suoi integratori alimentari: OLIFE – dagli effetti antiossidanti, energizzanti, depurativi ed efficace nel combattere i radicali liberi ed OSPRINT, bevanda energetica e dissetante ideale per prolungati esercizi fisici; l’Infuso di Foglie d’Olivo, infatti, ha comprovati effetti benefici anche sulla circolazione sanguigna e, favorendo un maggiore apporto d’ossigeno, garantisce di conseguenza migliori performance.

“Linda è una vera campionessa, non solo nella sua carriera sportiva ma anche nella vita. Siamo orgogliosi di poterla supportare in quella che forse è una delle stagioni più importanti. L’anno pre-olimpico comporta enormi sforzi e sacrifici” – dichiara Luigi Pesle Vice Presidente di Evergreen Life, che prosegue – “I nostri integratori 100% naturali sono perfetti per sostenere l’atleta sia prima che dopo l’attività sportiva, dandole la carica e restituendo all’organismo ciò di cui necessita dopo lo sforzo agonistico.”

Il calendario di gare della stagione 2017

I prodotti di Evergreen Life “accompagneranno” Linda dagli allenamenti fino alle gare ufficiali. Il calendario della pattinatrice è già molto ricco e nei prossimi mesi la vedrà impegnata nei Campionati Italiani su Strada e su Pista, nel Trofeo Imola Cup, nel Trofeo Internazionale “3 Piste dell’Adriatico”, nell’European Cup per la qualifica al Campionato Europeo prima e successivamente al Campionato del Mondo a Nanchino (Cina) in settembre.

Evergreen Life Products – fondata a San Giovanni al Natisone (UD) nel 2011 – è l’azienda friulana di Network Marketing che per prima in Italia si è specializzata nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, degli animali e della casa a base di OLIVUM®, il brevettato Infuso di Foglie d’Olivo, nato dall’intuito del fondatore Livio Pesle. Prodotto di punta dell’azienda è Olife, l’integratore alimentare costituito per il 93% da OLIVUM®.

Evergreen Life Products, associata Avedisco (Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori), conta anche quattro aziende partecipate all’estero ed è presente in Italia con una rete di oltre 20.000 Incaricati di Vendita Indipendenti, formati e seguiti da Evergreen Life Academy. Ad aprile 2014 è nata Evergreen Life Foundation Onlus, l’associazione di solidarietà sociale a favore di giovani meritevoli che si distinguono nello sport, nella scuola e nelle discipline artistiche.

Nel 2016 l’azienda ha realizzato un fatturato di 13 milioni di Euro, segnando un + 20% rispetto all’anno precedente.

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