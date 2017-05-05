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On line l’avviso per la nomina a Garante dei diritti dei minori comunale

Aperte le candidature per il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Reggio Calabria: requisiti e funzioni

05 Maggio 2017 - 17:04 | di Vincenzo Comi

Bambino, immagine per il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di Reggio Calabria

Sul sito della rete civica comunale www.reggiocal.it, alla sezione notizie, è on line l’avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina a “Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” del Comune di Reggio Calabria.

La figura del Garante è stata istituita con delibera di consiglio comunale dello scorso dicembre 2016, su impulso della Commissione Politiche Sociali presieduta dal consigliere Nino Nocera.

Le funzioni del Garante sono indirizzate a promuovere e sostenere il rispetto e la garanzia dei diritti dei minori, nonché svolgere una attività propulsiva e di monitoraggio delle politiche indirizzate ai minori in collaborazione con il settore welfare comunale.
Il Garante, secondo il regolamento comunale, è individuato dal Sindaco tra professionisti di comprovata competenza e professionalità almeno quinquennale nel campo delle problematiche familiari ed educative dei minori, ed assumerà l’incarico a titolo volontario e gratuito.
Al requisito esperienziale si aggiunge il possesso di una laurea specialistica: in giurisprudenza, sociologia, pedagogia, scienze delle educazione o titoli equipollenti.

La figura del Garante offrirà un apporto significativo ponendosi come raccordo naturale tra l’istituzione, il mondo dell’associazionismo e tutti gli attori sociali che operano nel campo dei diritti dei minori.

Tra i compiti del Garante rientra tra l’altro il dovere di segnalare alle autorità competenti situazioni di violazione e di rischio dei diritti dei minori, su indicazione degli stessi cittadini che a lui si potranno rivolgere quale interlocutore specifico e qualificato.

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