Mercoledì 11 maggio dalle ore 22:30 presso il parcheggio di Linguistica (cubo 18) dell’Università della Calabria si terrà l’iniziativa culturale “Unical sotto le stelle”. Questa manifestazione giunta ormai alla sua terza edizione è nata da un’idea del fondatore ed ex presidente dell’associazione universitaria A.G.O.S. Daniele Magnelli. L’evento è inserito nella rassegna di iniziative per la “Festa dei Popoli”, organizzata dal Centro Residenziale dell’UNICAL, volta a favorire la socialità, la convivenza fra culture diverse, nonché migliorare la qualità della vita dei residenti nel campus e stimolare l’orgoglio dell’appartenenza. Ad esibirsi come ospiti protagonisti in questa edizione di “Unical sotto le stelle” ci sarà la live Music con “Le Rivoltelle”, una band tutta al femminile con personalità ironica e anticonformista, nata a Cosenza nel 2005 dall’incontro di quattro musiciste; Elena, Alessandra, Paola e Angela. Le Rivoltelle sono note soprattutto per la riproposizione di classici del repertorio nazionale e internazionale degli anni ’60-’90 in chiave moderna attraverso un mix di generi come lo ska, il rock e il raggae. A seguire si terrà sempre nella stessa area un music set a cura dei DJs Mario Cosenza, Coma e Lorenzo Gemelli.