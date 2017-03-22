Lions e Leo: ‘Stelle in Strada’ convegno di sensibilizzazione

Studenti del Liceo La Cava di Bovalino al convegno su Stelle in Strada, il service di Lions e Leo che porta cibo e assistenza ai senzatetto

Il service “Stelle in Strada” è tra i più importanti del Distretto Lions e Leo 108Ya, che comprende tutti i club di Campania, Basilicata e Calabria. Grazie a questo service, da anni si forniscono cibo e assistenza ai senzatetto di diverse città del meridione, e non solo. Questo vasto service è stato l’oggetto di un convegno di sensibilizzazione tenutosi presso il Liceo Scientifico “Francesco La Cava” di Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, la mattina di sabato 18 marzo. Il convegno, che ha visto una grande partecipazione da parte degli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’istituto, è stato organizzato da Maria Caterina Zito del Leo Club Catanzaro Host, e moderato da Andrea Scarpino, Delegato Leo d’Area Calabria. A fare da cornice al convegno, la rappresentazione poetica del progetto a cura di Giovanni Ruffo, giovane poeta dialettale.

Gli interventi di saluto e la proiezione del film

L’evento è iniziato con gli interventi di saluto della Dott.ssa Caterina Autelitano, dirigente scolastico dell’istituto, del Dott. Giuseppe Macrì, Presidente del Lions Club di Locri, della Prof.ssa Silvana Porcella Fonti, Presidente della 28esima zona Lions, e della Prof.ssa Caterina De Stefano, Presidente della X Circoscrizione Lions. Dopodiché, è iniziata la proiezione in sala del film “La ricerca della facilità” di Gabriele Muccino, che tratta tematiche pertinenti al service oggetto del convegno di sensibilizzazione.

Sono intervenuti Andrea Scarpino, Delegato Leo d’Area Calabria, Maria Caterina Zito, socio Leo di Catanzaro e organizzatrice dell’evento, Giulia Guerrieri, referente Leo per la Calabria del progetto “Stelle in Strada”, e Daniela Musolino, referente Lions per la X Circoscrizione del progetto.

Il lavoro richiesto agli studenti

Gli studenti sono stati invitati a preparare alcuni elaborati con tema pertinente al progetto “Stelle in Strada”, finalizzati alla partecipazione al concorso del “CulturaLeo”, un progetto che mette in palio un viaggio studio in Europa. Questo progetto, il cui referente per l’area Calabria è Yves Catanzaro, presente al convegno, sta raccogliendo innumerevoli adesioni in tutto il Distretto Leo 108Ya e vedrà una commissione scegliere i vincitori alla fine dell’anno sociale 2016-2017.