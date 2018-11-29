L’Istituto paritario “Caterina Troiani” di Reggio Calabria ha ricevuto la visita del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Antonio Marziale in occasione della Festa dell’Albero.

Per tale ricorrenza i piccoli studenti hanno preparato, oltre ai tradizionali segni volti a celebrare l’evento, una esibizione canora proprio per festeggiare e ringraziare il Garante per l’importante sostegno fornito al proprio Istituto, in particolare per una LIM acquistata grazie al patrocinio recentemente concesso dal suo Ufficio e collocata presso l’Aula magna dell’istituto. I piccoli alunni, nel corso della festa, si sono esibiti con canti diretti dal Maestro Pino Puntorieri, autore della musica e delle parole, e recitato alcune brevi poesie, sotto la guida attenta e premurosa delle maestre Angela Alecci, Loredana Rossaci, Felicia Fotia, Caterina Fortugno, Caterina Falcone e Silvia Falcone. La coordinatrice didattica Antonella Trunfio ha evidenziato il prezioso sostegno offerto all’Istituto dall’Ufficio del Garante, mentre Marziale da parte sua ha manifestato la sua emozione per i canti e le poesie e interagito con i bambini partecipando ai giochi preparati per l’occasione.