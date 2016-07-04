‘Live d’autore’: a Castiglione Cosentino la PFM

Applausi convinti e meritati per Cecilia Cesareo e la “voce produzione” che ha dato il via alla prima della rassegna “Live d’autore” di Castiglione cosentino. Nello splendido scenario dell’anfiteatro “Mia Martini” un tributo live ai grandi della musica italiana. “La Voce produzione”, come sempre, ha regalato momenti di altissima qualità e performance assolutamente di rilievo.

La Frl eventi, che gestisce e organizza la rassegna, ha modo di che rallegrarsi. Soprattutto in ottica futura, visto che sono in arrivo gli altri grandi concerti di questa estate. Tra tutti, quello attesissimo della Pfm, la mitica “Premiata Forneria Marconi” che si esibirà il prossimo 8 Luglio alle 21. Grande musica ed il meglio del loro repertorio che fa cantare gli italiani da mezzo secolo.

Le canzoni di De Andrè, di Battisti, le loro musiche riconoscibilissime e le voci dei più bravi interpreti canori. Tutto questo al Mia Martini per una rassegna, “Live d’autore” appunto che darà la possibilità di assistere a questi eventi. Tra l’altro prima dell’esibizione della Pfm sarà il gruppo tutto calabrese dei Villazuk ad aprire le danze e far cantare i presenti. Giovani e meno giovani, sonorità vecchie e nuovi stornelli. Il Mia Martini è pronto.