Live@Village: gli Almagreka al Villaggio dei Giovani

Quarto appuntamento per la rassegna di musica dal vivo promossa dall’associazione Attendiamoci O.n.l.u.s., dal titolo “Live@Village: la musica del cambiamento”.Dopo i suoni etnici degli “EtnoSound”, il rock dei “Back Roads” e il pop dei “Velk”, nei locali del Villaggio dei Giovani (sito nei pressi della stazione O.Me.Ca. di Reggio Calabria, bene confiscato alla ‘ndrangheta e concesso all’associazione), venerdì 1 agosto saranno di scena gli Almagreka.

Il gruppo è giovane, di formazione recente; predilige i suoni etnico-popolari, con un repertorio musicale che abbraccia l’intero hinterland reggino. Gli Almagreka sono sei ragazzi pronti ad intraprendere questo intrigante “Itinerario musicale”, con interpretazioni che esprimono una meravigliosa “irruenza”, esecuzioni che non tradiscono l’originalità dei testi, esplorazioni sonore fantasiose ricche di “Pathos”, capaci di toccare le corde più profonde dell’animo.

L’appuntamento è, quindi, per venerdì 1 agosto dalle ore 22 al Villaggio dei Giovani, dove farà tappa la musica degli Almagreka; e ad aprire la serata, dalle 20.30 si ballerà con un dj set con Paolo Cammera e Marco Parisi.

(Per informazioni sulle serate in programma, è possibile contattare i numeri 3202591687 o 3346966467)