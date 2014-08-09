Live@Village: i Calabriamaica al Villaggio dei Giovani

Ancora grande successo per la rassegna dal titolo “Live@Village: la musica del cambiamento”, serate di musica dal vivo promosse dall’associazione Attendiamoci Onlus all’interno del Villaggio dei Giovani, bene confiscato alla ‘ndrangheta e concesso all’associazione nel 2010 per la realizzazione di un centro residenziale per la formazione continua dei ragazzi della città.Dopo il sound etnico-popolare del gruppo degli “Almagreka”, che venerdì 1 agosto ha fatto ballare tutti i presenti, coinvolti e trascinati in pista dai suoni della tradizione culturale calabrese, l’appuntamento si rinnova per sabato 9 agosto, sempre al Villaggio dei Giovani, con il concerto dei Calabriamaica, gruppo di giovani bovesi, attualmente negli store con il primo cd dal titolo “U sonu di sta Terra”.Il general manager dell’Associazione Culturale Musicale “Calabriamaica” è Silvio Cacciatore ed il gruppo è composto da: Emanuele Criseo (voce e testi), Alma Malara ed Alessia Leuzzo (le voci femminili), Giuseppe Aronne (chitarra ritmica), Mario Micheletta (chitarra elettrica), Fabrizio Leone (basso), Sebastiano Modaffari (batteria), Natale Vadalà (sassofono) e Angelo Rodà (tastiere).I membri del gruppo si definiscono figli della costa più meridionale della penisola italiana, piena di storia e di civiltà; sono promotori di una nuova concezione musicale, “sporcata” dal reggae e da altre sonorità della black music.

L’appuntamento è, quindi, per sabato 9 agosto al Villaggio dei Giovani dalle 22, per lasciarsi trascinare dalle sonorità del reggae calabro-giamaicano del gruppo bovese dei Calabriamaica; ad aprire la serata, dalle 21, si ballerà con un dj set di Claudio Calabrese.

(Per informazioni sulle serate in programma, è possibile contattare i numeri 3202591687 o 3346966467).