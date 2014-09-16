Live@Village: i Fabulanova al Villaggio dei Giovani

Settimo appuntamento con la rassegna dal titolo “Live@Village: la musica del cambiamento”, serate di musica dal vivo promosse dall’associazione Attendiamoci Onlus all’interno del Villaggio dei Giovani, bene confiscato alla ‘ndrangheta e concesso all’associazione nel 2010 per la realizzazione di un centro residenziale per la formazione continua dei ragazzi della città.

Venerdì 19 settembre il concerto dei Fabulanova

Dopo il successo del gruppo “Made in Italy”, che venerdì 29 agosto ha proposto cover dei Pink Floyd, Dire Straits, Green Day ed altri artisti internazionali, l’appuntamento si rinnova per venerdì 19 settembre, sempre al Villaggio dei Giovani, con il concerto del gruppo musicale calabrese Fabulanova, con lo spettacolo “Mediterronia”, un “viaggio nella storia della nostra terra, raccontato con la teatralità dell’antichissima tecnica dei cantastorie, partendo da una matrice legata alle tradizioni del Sud, contaminata di una world music, che abbraccia stili e generi di tutto il mondo.

Il gruppo nasce nel 1996 da un’idea di Fulvio Cama, poliedrico musicista con alle spalle un’esperienza di collaborazione con affermati gruppi etnici ed importanti realtà artistico- culturali.

Mediterronia: lo spettacolo e gli strumenti

Sue le musiche ed i testi dello spettacolo “Mediterronia”, che propone la storia della nostra terra, raccontata in maniera innovativa e singolare, in un percorso world –music, che si concretizza grazie alla collaborazione con musicisti provenienti da diversi generi musicali: la voce dei Tamburi Batà e l’arcaico ed ipnotico suono delle zampogne, il mistico suono dell’ Oud, del Bouzouky, del saz e dei liuti mediorientali, il bucolico suono della Lira calabrese, il “Cuntu” siciliano, storie di mare, miti, leggende, i fatti di ieri e di oggi che avvolgono, rapiscono e sorprendono. L’appuntamento è, quindi, per venerdì 19 settembre al Villaggio dei Giovani dalle 22, per lasciarsi trascinare da una progressione di emozioni che va oltre la musica grazie al concerto dei Fabulanova; ad aprire la serata, dalle 20.30, si ballerà con un dj set di Angelo Pirrello. (Per informazioni sulle serate in programma, è possibile contattare i numeri 3202591687 o 3346966467).