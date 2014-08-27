Live@Village: i Made in Italy al Villaggio dei Giovani

Cover di Pink Floyd, Dire Straits e Green Day al Villaggio dei Giovani, bene confiscato alla 'ndrangheta: nuova serata della rassegna promossa da Attendiamoci Onlus

Ritorna l’appuntamento con la rassegna dal titolo “Live@Village: la musica del cambiamento”, serate di musica dal vivo promosse dall’associazione Attendiamoci Onlus all’interno del Villaggio dei Giovani, bene confiscato alla ‘ndrangheta e concesso all’associazione nel 2010 per la realizzazione di un centro residenziale per la formazione continua dei ragazzi della città.Dopo il successo del gruppo dei “Calabriamaica”, che sabato 9 agosto ha fatto ballare i presenti, coinvolti e trascinati in pista dalle sonorità del reggae calabro-giamaicano del gruppo bovese, l’appuntamento si rinnova per venerdì 29 agosto, sempre al Villaggio dei Giovani, con il concerto dei Made in Italy, gruppo di giovani reggini di neoformazione.

Il gruppo si esibirà, proponendo cover dei Pink Floyd, Dire Straits, Green Day e di altri artisti internazionali.

L’appuntamento è, quindi, per venerdì 29 agosto al Villaggio dei Giovani dalle 22, per lasciarsi trascinare dalla musica internazionale dei Made in Italy; ad aprire la serata, dalle 21, si ballerà con un dj set di Francesco Lucianò. (Per informazioni sulle serate in programma, è possibile contattare i numeri 3202591687 o 3346966467).