Lo scorso 3 dicembre si è svolto uno spettacolo di beneficenza a favore dell’AIL organizzato dall’Istituto Comprensivo Statale “De Amicis Bolani” di Reggio Calabria dal titolo “Natale acCanto a te” magistralmente presentato dal prof. Giuseppe Livoti.

Un programma in due parti: cori e teatro

Lo spettacolo si è svolto in due parti: la prima dedicata ai cori “Piccolo Coro De Amicis” diretto dal M° Fabio Miggiano e “Coro DoReMi” diretto dal M° Enza Cuzzola e la seconda riservata alla rappresentazione teatrale “Romeo e…” scritta e rivisitata dal versatile e poliedrico prof. Paolo Frascà e coordinata dall’insostituibile e ingegnosa prof.ssa Francesca Zaccone, regista e anima dell’attività teatrale dell’Istituto.

Con la preziosa collaborazione delle prof.sse Claudia Catanoso e Adriana Palumbo per la scenografia nonché del grafico sig. Pietro Martorano, i piccoli attori si sono distinti per l’impegno e la dedizione. La prof.ssa Zaccone precisa che “Rome e…” è una miscela di opere di Shakespeare messe tutte insieme che ha riscosso un grande successo nel mese giugno a conclusione dell’attività scolastica e che si è replicata questa sera davanti a un Cilea gremito a conferma della validità dell’iniziativa. Ringrazio tutti i ragazzi dello Spanò Bolani e gli ex studenti coinvolti che si sono impegnati tantissimo svolgendo un grande gioco d’introspezione all’interno di loro stessi riuscendo a vestire i panni di nuovi personaggi”

Le parole dei giovani protagonisti

Per Valerio Ligato avere interpretato Romeo, uno dei personaggi più famosi della letteratura internazionale, “è stato emozionante, incredibile e mi ha regalato una grande soddisfazione”.

Per Lavinia Catalano avere interpretato Giulietta “è stato molto impegnativo, bello ed emozionante”.

Il cast dello spettacolo

Questi i ragazzi coinvolti: Romeo Ligato Valerio ex 3^D – Shakespeare Morace Luigi ex 3^D – Amleto Anghelone Alessandro ex 3^D – Benvolio Vitale Alessandro ex 3^B – Rosalina Silvia Bruno – Giulietta Catalano Lavinia ex 3^D – Governante Cuzzola Virginia – Bianca Ielo Denise 3^E – Caterina Mallamaci Giorgia ex 3^D – Signora Capuleti Cisterna Michela 3^A – Signor Capuleti Muto Emanuele 3^D – Signora Montecchi Barreca Federica ex 3^D – Signor Montecchi Serranò Marco ex 3^A – Agnese Capria Francesca – Cordelia Franco Giada – Frate L Santoro Mario 3^N – Paride Nicolò Giuseppe ex 3^D – Page Castellaneta Allegra 3^A – Ford Castagna Camilla 3^A – Quickly Bagnato Martina ex 3^D – Mercuzio Laganà Alessandro – Stilografica Rania Mariachiara 3^D – Cartuccia Venezia Arianna 3^D – Lisa Pellicanò Chiara 3^N – Meg Plutino Gaia – Greta Battista Sara ex 3^B – Ann Turoni Francesca – Narratore 1 Grasso Sara 2^D – Narratore 2 Chinnì Francesco ex 3^D – Narratore 3 Auspici Gloria. Con la partecipazione straordinaria dei piccoli attori Luca Ardizzone Giuseppe e Giorgio Martorano Lorenzo.

Il ricavato è stato donato all’AIL sezione “Alberto Neri” di Reggio Calabria alla presenza della dott.ssa Rosalba Di Filippo Scali.