Consegnato alla Città Metropolitana il plesso dell’Istituto Panetta di Locri

Si è svolta questa mattina la cerimonia di consegna formale alla Città Metropolitana di Reggio Calabria dell’edificio sito in contrada Gnura Momma del comune di Locri. Al sopralluogo erano presenti il Vicesindaco Metropolitano Carmelo Versace ed il Dirigente del Settore Edilizia Giuseppe Mezzatesta.

L’immobile che rappresenta uno degli edifici più importanti della città di Locri era sede dell’Istituto d’Arte “D. Panetta di Locri. A seguito di un procedimento penale che lo aveva portato a sequestro e confisca da parte dell’autorità giudiziaria nel lontano 2017, oggi finalmente a seguito di conclusione dell’iter giudiziario è stato restituito alla Città Metropolitana di Reggio Calabria come legittimo proprietario.

“La struttura adesso necessiterà degli opportuni lavori di rifacimento e ristrutturazione – afferma il Vicesindaco Metropolitano Carmelo Versace – vista l’assenza da lungo tempo di una manutenzione ordinaria, oltre che il susseguirsi di una serie di atti vandalici, lo hanno reso allo stato inutilizzabile. Una notizia molto attesa da tutto il territorio locrideo.

Lavoreremo per restituire non solo formalmente ma anche concretamente questo bene nella piena disponibilità di Locri e dei suoi cittadini, in primis ai nostri ragazzi, consentendo il potenziamento dell’offerta formativa a loro disposizione ed arricchendo così il loro percorso di studi”.