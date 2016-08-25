L’Officina dell’arte e il Cilea: continua il feeling. In arrivo Ale & Franz

L’Officina dell’arte stila un nuovo cartellone artistico per la stagione teatrale 2016/2017 e tra le tante novità oltre ad inserire big del panorama nazionale della televisione, cinema e teatro, quest’anno, ricerca attori e attrici con caratteristiche “brillanti” (età dai 20 ai 60 anni) per un’eventuale collaborazione nei nuovi spettacoli in programmazione al teatro “Cilea”.

La ricerca di attori e attrici brillanti

Una buona occasione per i tanti aspiranti attori reggini e non, di collaborare con esperti del settore e calcare l’ambito palco della massima culla dell’arte reggina pronto ad ospitare dal prossimo 22 Ottobre inediti show, commedie, spettacoli di cabaret.

Il team Officina diretto dall’attore Peppe Piromalli anche per questa stagione, ha messo su un programma variegato che coinvolgerà un pubblico eterogeneo ma soprattutto, rimette in gioco un gruppo di artisti che non solo puntano su nuove sinergie teatrali con compagnie di tutta Italia ma anche, danno la possibilità ai giovani di sperimentare l’affascinante mondo del teatro.

L’unica tappa al Sud di Ale & Franz

Particolarmente atteso anche perché è l’unica tappa al Sud, lo show fissato per il prossimo 18 e 19 Febbraio degli attori comici milanesi Ale & Franz, al secolo Alessandro Besentini e Francesco Villa, (spettacolo fuori abbonamento), una delle coppie che più ci ha fatto ridere nel noto programma televisivo “Zelig” e indimenticabili protagonisti del loro primo programma “Buona la prima!” su Italia Uno, strapperà tante risate a grandi e bambini.

I due amici nella vita e “compagni” di avventura a teatro “Cilea”, si punzecchieranno per oltre due ore con diversi personaggi scaltri, dubbiosi, saggi, strani insomma tutti uomini che, inevitabilmente, faranno ridere il pubblico con la loro unicità e umanità. Ma le sorprese dell’Officina dell’arte non finiscono qui perché come detto, apriranno il loro cartellone ad ottobre con un grande spettacolo dello showman Gennaro Calabrese che, ritorna nella sua città natale, dopo una straordinaria tournèe in Italia con un live inedito fatto di gag, imitazioni e tanti nuovi personaggi. Proseguirà il 19 novembre, la compagnia teatrale Officina dell’arte che calcherà il palco del “Cilea” con una commedia brillante; il 17 dicembre l’attore e doppiatore romano Pino Insegno metterà in scena il suo One man show e, facendo un viaggio nel passato della televisione, strapperà tanti applausi in maniera incontrollabile coinvolgendo con fantastiche parodie il pubblico.

Gli appuntamenti del nuovo anno

Il compito di aprire l’anno nuovo, spetta giorno 21 Gennaio nuovamente alla compagnia teatrale dell’Officina dell’arte con un’altra pièce esilarante; dopo il duo milanese Ale & Franz a Febbraio, il 25 marzo a stregare il pubblico ci penserà il Teatro delle Follie di Roma con l’esilarante commedia “Meglio zitelle” dove nel ruolo delle tre bisbetiche zitelle, poco domate, le straordinarie attrici Valentina Gemelli, Martina Carletti e Valeria Sgaramella. Chiuderà la stagione giorno 29 aprile, la compagnia reggina dell’Officina dell’arte.

In questi giorni, il team Piromalli&Co metterà a punto gli ultimi dettagli che saranno comunicati i primi di settembre durante una conferenza stampa che ufficializzerà l’intera stagione. La vendita on line degli abbonamenti è già aperta dallo scorso lunedì mentre al botteghino del “Cilea” il team Officina sarà operativo dal prossimo 29 agosto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20.