I Musei Vaticani ripropongono anche quest’anno “Museidisera” rassegna musicale frutto della collaborazione tra i Musei Vaticani e il Comitato Nazionale Italiano Musica (CIDIM).

Ospite della serata del 24 agosto l’Orchestra Giovanile dello Stretto “ Vincenzo Leotta” di Reggio Calabria, si è esibita nello splendido scenario del Cortile della Pigna – tra le sculture greche e romane esposte all’interno del Museo Gregoriano Profano. Alla presenza di un pubblico proveniente da ogni parte del mondo, i giovani musicisti hanno proposto un repertorio musicale che spazia da musica originale per orchestra di fiati, brani di Offenbach, Morricone, Nino Rota a brani più moderni rivisitati, dei Queen, Deep Purple.

L’Orchestra, è stata diretta magistralmente dal Maestro Alessandro Monorchio che ne cura anche la direzione artistica. “Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito del CIDIM ad esibirci in un contesto prestigiosissimo come i Musei Vaticani. Per i nostri giovani allievi, un’occasione unica di partecipare ad un evento culturale di rilevanza internazionale.” Conclude il maestro Monorchio.

Con la loro musica, i giovani musicisti, hanno saputo trasmettere emozioni ad una platea internazionale, deliziata dalle melodie senza tempo che si diffondevano in un luogo di elevatissimo lignaggio culturale.