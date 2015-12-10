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Albanese primo al Concorso Pasquale Benintende

Il giovane fisarmonicista del Liceo Musicale di Cinquefrondi conquista il primo posto nella categoria B e la borsa di studio dedicata a Pasquale Benintende

10 Dicembre 2015 - 17:40 | di Vincenzo Comi

Lorenzo Albanese, giovane fisarmonicista del Liceo Musicale di Cinquefrondi

Un importante riconoscimento che premia il talento e l’impegno di Lorenzo Albanese, giovane studente di fisarmonica del Liceo Musicale di Cinquefrondi, sezione staccata del Liceo Statale “Rechichi” di Polistena.

Lo scorso 6 dicembre a Lorenzo Albanese, infatti, è stato conferita la borsa di studio “Pasquale Benintende”, al XIV Concorso di Musica organizzato dal Lions Club di Villa San Giovanni e dal Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte.

Albanese, primo classificato nella categoria B del concorso, non è nuovo a questi successi.

Musicista autodidatta, intraprende lo studio della fisarmonica nel 2013 con il M° Luca Colantonio al Liceo di Cinquefrondi e, nello stesso anno, è ammesso alla frequenza presso il Conservatorio di Musica “F.Torrefranca” di Vibo Valentia, sotto la guida del M° Mario Stefano Pietrodarchi.

Il giovane musicista calabrese ha già vinto prestigiosi concorsi nazionali quali il “Jacopo Napoli” a Cava de’ Tirreni (Na) e il “Città di Filadelfia” (VV), entrambi nel 2015.

Giunto tra i primi tre classificati del progetto Erasmus, organizzato dal Conservatorio “Torrefranca” di Vibo Valentia”, si è esibito anche al Royal Accademy of Music di Londra.

«Partecipiamo con enorme soddisfazione ai successi di Lorenzo – ha dichiarato il Dirigente Scolastico del Liceo Rechichi, la professoressa Francesca Maria Morabito. I risultati del nostro giovane musicista testimoniano non solo il suo impegno personale, ma anche il livello di preparazione che il nostro istituto è in grado di offrire agli allievi desiderosi di formarsi e di intraprendere una carriera nel campo delle discipline artistiche e musicali».

Lorenzo Albanese, studente di fisarmonica, al concorso di musica Pasquale Benintende
Lorenzo Albanese, studente di fisarmonica, al concorso di musica Pasquale Benintende

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