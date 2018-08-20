Il 25 e 26 agosto Lorica ospita il Crossover Village tra cosplayer, concerti, sport all'aperto e itinerari gastronomici nel cuore della Sila

Una due giorni all’insegna del puro divertimento. Quest’anno Lorica (Cs) si prepara ad accogliere il Crossover Village, appuntamento decisamente imperdibile per gli appassionati della cultura geek e non solo. Il 25 e 26 agosto numerosissime saranno le attività previste dalla manifestazione organizzata da Piano B e Cosenza Comics, in collaborazione a Transumanze Sila Festival. Il ricco cartellone prevede naturalmente cosplayer per tutti i gusti ma non mancheranno spettacoli, conferenze, musica, sport e grandi ospiti così da coinvolgere un pubblico trasversale e di ogni età.

Sport e natura nel cuore della Sila

Tra i diversi momenti in programma anche lo sport , per vivere al meglio il rapporto con la natura: il trekking naturalistico e il canottaggio (in collaborazione con Cammina Sila), le escursioni in bike (in collaborazione con il Chiosco Rosso), lo yoga e il Tai Chi Chuan con il saluto al sole (a cura del Maestro Giovanni Mille). Non solo corpore sano: variegata risulta anche la sezione artistica che punta sulle lezioni di spada giapponese e sui giochi di ruolo e LARP a cura della Community Trivium.

Non mancherà, inoltre, la possibilità di cimentarsi nel disegno naturalistico grazie alla collaborazione della scuola di arti visive “Nero su Bianco” e, per i più romantici, la possibilità di partecipare all’osservatorio delle stelle, con la guida del Gruppo Astrofili Menkalin, la traghettata sul lago al tramonto, i giochi di luce sull’acqua, le spade laser alla sera in stile “guerre stellari”, i concerti celtici e i balli nell’incantevole cornice dell’Arvo, situato nel cuore pulsante del Parco Nazionale della Sila.

Gli ospiti e i concerti

Tra gli ospiti, Willy Guasti del canale YouTube di divulgazione scientifica a tema animali, evoluzione e paleontologia “Zoosparkle”; l’attore Alessandro Cosentini che darà voce ai racconti dell’intellettuale Nicola Misasi; Maiden of the forest, duo sonoro pronto ad omaggiare la musica irlandese creando un sound avvolgente in una atmosfera fiabesca e, ancora, dal cantautorato al rock e al bluegrass, diversi musicisti come Carella-Curcio duo, Roberto Cherillo trio, Bruno & the Souldiers, Mr. Peach, Muleskinner Boys, Twist Contest, Massimo Garritano. Nell’altopiano più grande d’Europa, ricco di storia e storie da raccontare, grande attenzione verrà posta, non a caso, sugli itinerari gastronomici con la presenza della Maccaroni Chef Academy. Si tratterà, infatti, di un week-end pronto a deliziare anche i palati con l’allestimento degli showcooking, di apposite aree food e laboratori dedicati ai prodotti tipici silani. Dalla pasta e patate “ara tijella”, con l’uso di sua maestà la patata IGP, alle verdure di stagione, all’analisi organolettica e olfattiva dell’olio extravergine d’oliva e ai fusilli al ferretto, la tradizione incontrerà l’innovazione: il grand tour tra le specialità regionali prevedrà pure la preparazione dei “moderni aperitivi”, ma rigorosamente a chilometro zero.

Per maggiori informazioni su servizio navette, alberghi convenzionati e dettagli sugli appuntamenti, che partiranno sia sabato sia domenica dal Centro di Canottaggio di Lorica, si possono consultare le pagine social di Piano B e Cosenza Comics; mentre per prenotare il pernottamento presso il limitrofo Camping basta inviare una mail all’indirizzo infoeprenotazionicov@gmail.com. Non rimane, dunque, che partecipare all’evento che già si preannuncia unico.