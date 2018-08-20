Musica, arte, spettacoli e percorsi gastronomici, Lorica si prepara al Crossover Village
Il 25 e 26 agosto Lorica ospita il Crossover Village tra cosplayer, concerti, sport all'aperto e itinerari gastronomici nel cuore della Sila
20 Agosto 2018 - 16:17 | di Vincenzo Comi
Una due giorni all’insegna del puro divertimento. Quest’anno Lorica (Cs) si prepara ad accogliere il Crossover Village, appuntamento decisamente imperdibile per gli appassionati della cultura geek e non solo. Il 25 e 26 agosto numerosissime saranno le attività previste dalla manifestazione organizzata da Piano B e Cosenza Comics, in collaborazione a Transumanze Sila Festival. Il ricco cartellone prevede naturalmente cosplayer per tutti i gusti ma non mancheranno spettacoli, conferenze, musica, sport e grandi ospiti così da coinvolgere un pubblico trasversale e di ogni età.
Sport e natura nel cuore della Sila
Tra i diversi momenti in programma anche lo sport , per vivere al meglio il rapporto con la natura: il trekking naturalistico e il canottaggio (in collaborazione con Cammina Sila), le escursioni in bike (in collaborazione con il Chiosco Rosso), lo yoga e il Tai Chi Chuan con il saluto al sole (a cura del Maestro Giovanni Mille). Non solo corpore sano: variegata risulta anche la sezione artistica che punta sulle lezioni di spada giapponese e sui giochi di ruolo e LARP a cura della Community Trivium.
Non mancherà, inoltre, la possibilità di cimentarsi nel disegno naturalistico grazie alla collaborazione della scuola di arti visive “Nero su Bianco” e, per i più romantici, la possibilità di partecipare all’osservatorio delle stelle, con la guida del Gruppo Astrofili Menkalin, la traghettata sul lago al tramonto, i giochi di luce sull’acqua, le spade laser alla sera in stile “guerre stellari”, i concerti celtici e i balli nell’incantevole cornice dell’Arvo, situato nel cuore pulsante del Parco Nazionale della Sila.
Gli ospiti e i concerti
Tra gli ospiti, Willy Guasti del canale YouTube di divulgazione scientifica a tema animali, evoluzione e paleontologia “Zoosparkle”; l’attore Alessandro Cosentini che darà voce ai racconti dell’intellettuale Nicola Misasi; Maiden of the forest, duo sonoro pronto ad omaggiare la musica irlandese creando un sound avvolgente in una atmosfera fiabesca e, ancora, dal cantautorato al rock e al bluegrass, diversi musicisti come Carella-Curcio duo, Roberto Cherillo trio, Bruno & the Souldiers, Mr. Peach, Muleskinner Boys, Twist Contest, Massimo Garritano. Nell’altopiano più grande d’Europa, ricco di storia e storie da raccontare, grande attenzione verrà posta, non a caso, sugli itinerari gastronomici con la presenza della Maccaroni Chef Academy. Si tratterà, infatti, di un week-end pronto a deliziare anche i palati con l’allestimento degli showcooking, di apposite aree food e laboratori dedicati ai prodotti tipici silani. Dalla pasta e patate “ara tijella”, con l’uso di sua maestà la patata IGP, alle verdure di stagione, all’analisi organolettica e olfattiva dell’olio extravergine d’oliva e ai fusilli al ferretto, la tradizione incontrerà l’innovazione: il grand tour tra le specialità regionali prevedrà pure la preparazione dei “moderni aperitivi”, ma rigorosamente a chilometro zero.
Per maggiori informazioni su servizio navette, alberghi convenzionati e dettagli sugli appuntamenti, che partiranno sia sabato sia domenica dal Centro di Canottaggio di Lorica, si possono consultare le pagine social di Piano B e Cosenza Comics; mentre per prenotare il pernottamento presso il limitrofo Camping basta inviare una mail all’indirizzo infoeprenotazionicov@gmail.com. Non rimane, dunque, che partecipare all’evento che già si preannuncia unico.
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