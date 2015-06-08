“L’orto di calipso”, al via il workshop Bambù-m: fare musica con materiali di riciclo

Nell’ambito de “L’orto incolto, il giardino produttivo negli spazi residuali“, all’interno del progetto L’Orto di Calipso – Il Giardino Mediterraneo tra arte, leggende, mitologia (Progetti culturali innovativi – Pisu Città di Reggio Calabria – Por Calabria Fesr 2007/2013 Asse VIII Città”, in partenariato di progetto Accademia di Belle Arti, Conservatorio di Musica F. Cilea, Ecolandia scrl, Sudarch srl), mercoledì 10 giugno, a partire dalle ore 10, Sudarch, presso il Parco Ecolandia di Reggio Calabria (via Scopelliti, ex Forte Gullì, Arghillà), propone un workshop, aperto a tutti, per costruire strumenti musicali con materiali di riciclo, e prendere dimestichezza con i suoni, ovvero imparare a riciclare le sonorità dell’orto per farle diventare musica. Guiderà il laboratorio l’ingegner, Eugenio Celebre, insieme ai ragazzi del Laboratorio di Restyle-officine del riuso.

Il workshop Bambù-m

La proposta di workshop dal titolo “Bambù-m“, è una programmazione laboratoriale per realizzare strumenti musicali con materiali di riciclo e suoni dell’orto riadattati come musica. Imparare a costruire strumenti musicali partendo da semplici materiali di riciclo, facendoli poi suonare e creando dei ritmi particolari, ma anche interpretare i motivi della natura e imparare a catturarli e a propagarli sotto forma di musica. L’idea di nuovi cicli di vita interessa il design ed entra nelle città ma, al centro del workshop, c’è anche la scoperta, l’esplorazione e l’interpretazione dei suoni della natura e degli spazi urbani.

I partecipanti impareranno anche a prendere dimestichezza con i diversi suoni e le loro qualità. In un’epoca in cui la raccolta differenziata è protagonista, non ci si può non soffermare a parlare degli svariati modi e usi che si possono realizzare con i differenti materiali da riciclo. Molte associazioni e istituzioni scolastiche, oggi giorno, mettono in campo attività ricreative e giochi per sensibilizzare i più giovani nei confronti della tematica ambientale. Il Parco Ecolandia rientra tra quelle organizzazioni con questa mission, tant’è che al suo interno sono già operativi laboratori per il riciclo creativo e Fablab, creati appunto per questo nobile scopo.

Il ruolo di Sudarch ed Ecolandia

Sudarch, anche quale partner di Ecolandia, ha previsto all’interno del progetto “L’orto incolto” questo piccolo workshop per musicare un orto, mediante la costruzione di semplici strumenti musicali con l’utilizzo di alcuni materiali da riciclo da inserire esemplificativamente come prototipi all’interno di giardini e orti urbani, come simbolo e pretesto di intrattenimento, ovvero reinterpretando i suoni della natura per renderli fruibili sotto forma di musica: l’orto non solo come spazio agricolo produttivo ma anche come spazio pubblico, d’arte, di relax e d’intrattenimento.

La partecipazione è gratuita, anche se è richiesta la prenotazione chiamando il Parco Ecolandia (0965.679905), oppure inviando email a sudarch.rc@gmail.com.