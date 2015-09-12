L’orto di Calipso presenta il concerto dell’ orchestra Cilea

Oggi, sabato 12 settembre alle ore 21, il Parco Ecolandia (Arghillà) ospiterà il concerto dell’orchestra del teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria.

L’evento, la cui partecipazione è gratuita, rientra nell’ambito del Progetto P.i.s.u. “Orto di Calipso – Il Giardino Mediterraneo tra Arte Leggende Mitologia” che si è sviluppato, nell’arco dell’anno, proprio all’interno del parco ludico, tecnologico ed ambientale della zona nord della città.

Un percorso ben strutturato di cui questo appuntamento musicale rappresenta un tassello significativo, soprattutto nell’ottica del rilancio del settore culturale e della valorizzazione della struttura fortificata di Arghillà.

Insieme all’Orchestra del Teatro “Cilea”, ensamble dal palmares ricco anche di esperienze dal sapore internazionale, il pubblico avrà l’opportunità di assaporare la verve artistica del Collegium Vocale Rhégion (una nuova formazione nata su iniziativa del maestro Luigi Miriello che riunisce diversi talenti reggini) e, oltre lo stesso Miriello, la voce di Liliana Marzano, insegnante di canto al Conservatorio “Cilea” di Reggio Calabria, la cui carriera ha conosciuto prestigiosi palcoscenici e collaborazioni autorevoli, tra cui quella con Andrea Bocelli in vari concerti in Italia e all’estero (ad esempio nella Sala Nervi del Vaticano per la Fao ’99, al fianco di Josè Carreras, con diretta Mondovisione su Rai 2).

Dal “Claire de lune” di Debussy, passando per le prime esecuzioni assolute di Romano “Né più mai” e Scappucci “Musica”, arrivando al “Abschied vom Walde” di Mendelssohn, non senza altri fuori programma, la serata sarà l’occasione per godere di alte espressioni sonore in un contesto sicuramente suggestivo.