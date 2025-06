Lotta, Europei Under 17: Reggio Calabria presente con Muscianese

Tutto pronto a Skopje (MKD) per i Campionati Europei Under 17 di lotta olimpica, in programma dal 9 al 15 giugno al Boris Trajkovski Sports Center. La capitale macedone accoglierà i migliori giovani lottatori del continente per una settimana di grandi sfide nelle tre specialità olimpiche: greco-romana, libera e lotta femminile.

Nella Greco-Romana, farà parte del Team Azzurro, l’atleta, reggino, del G.S. Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, allenato dal tecnico azzurro Fabio SPANO’, Cristian MUSCIANESE, al suo esordio Internazionale in manifestazioni di alto livello, nella categoria di peso fino a 55 Kg. Infatti sarà proprio l’atleta reggino ad aprire la kermesse Europea, visto che tra le prime categorie in gara ci sarà appunto la 55 kg.