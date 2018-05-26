Lotta per la Serie D: iniziano le finali reggine della promozione
Al PalaCalafiore New Basket Magic contro Polisportiva Kleos, poi a Siderno Arnolds-Fortitudo Pellaro: chi vince va in Serie D Calabria
26 Maggio 2018 - 14:12 | di Eva Curatola
Il girone della Calabria del Nord ha già rilasciato il proprio esito definitivo con le promozioni della Murialdo Rossano e della Mater Domini Catanzaro.
Il campionato di Promozione Maschile di Reggio Calabria, invece, passerà dalle finali provinciali.
Si inizia oggi al PalaCalafiore con la sfida tra la New Basket Magic contro la Poliportiva Kleos di Lazzaro alle ore 18 al PalaCalafiore.
La domenica sera del lungomare di Siderno,invece, s’illuminerà di pallacanestro con la sfida “all’aperto” programmata tra la Arnolds e la Fortitudo Pellaro.
Le due gare sono state programmate con una serie al meglio delle eventuali tre gare: chi vincerà avrà diritto ad accedere alla Serie D Calabria per la prossima stagione agonistica.
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