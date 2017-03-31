Luca Abete di ‘Striscia la Notizia’ a Reggio Calabria con #NonCiFermaNessuno

La carovana dell’ottimismo al grido di #NonCiFermaNessuno dopo Milano, Varese, Parma, Cassino e Palermo arriva a Reggio Calabria per la sesta tappa della terza edizione del tour motivazionale ideato da Luca Abete.

Il noto inviato di Striscia si prepara ad incontrare gli studenti dell’Università degli Studi Mediterranea il 5 aprile alle ore 11.00 presso l’Aula Magna di Architettura, al grido di Non Ci Ferma Nessuno!

Il tema della terza edizione

Il tema di questa edizione, Ricerca la fortuna che è in te, che vuole ricordare ancora una volta ai giovani l’importanza di non scoraggiarsi davanti alle difficoltà della vita, ha entusiasmato tutti. Secondo Luca «la fortuna non è un fattore casuale ma piuttosto ciò che siamo capaci di costruire per noi stessi e con il tour 2017 stiamo capovolgendo il concetto di sfortuna!».

#NonCiFermaNessuno è un contenitore di buone pratiche. Da una parte l’impegno charity del progetto, mirato alla sensibilizzazione contro lo spreco alimentare e suggellato, grazie alla partnership con Penny Market, dalla raccolta e donazione di riso al Banco Alimentare® attraverso l’iscrizione alla community online sul sito web www.noncifermanessuno.net. Dall’altra l’anima green con il contributo del COMIECO, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, che illustra ai giovani partecipanti la cultura del riciclo di carta e cartone, e di DICHEPLASTICA6 progetto orientato a promuovere i ricicli virtuosi degli imballaggi di plastica e bioplastica realizzato da CONAI, COREPLA, ASSOBIOPLASTICHE e CIC.

Le parole di Luca Abete

«Ascoltare i giovani è un fattore imprescindibile» sostiene Luca Abete, che per dimostralo ha affiancato al tour una ricerca sociologica condotta dal Centro di Ricerca e Servizi ImpreSapiens de La Sapienza Università di Roma che in questa edizione verte su un altro tema caro ai giovani del 2017, la Comunicazione. L’espressione giovanile è inoltre assicurata da un contest radiofonico dedicato agli studenti e gestito dall’Associazione RadUni.

Media partner ufficiale dell’evento è Radio 101, che porta nel tour le storie dei suoi speaker nella scalata verso il successo. Per il primo anno #NonCiFermaNessuno è gemellato al tour di Miss Mondo Italia per dimostrare un altro concetto caro a Luca: «Siamo soliti peccare di presunzione di conoscenza, oppure chiamiamola conoscenza presunta, dobbiamo imparare ad andare al di là, oltre le apparenze e le convenzioni sociali: cosa si nasconde dietro la bellezza? Lo stiamo scoprendo con questa nuova partnership di #NonCiFermaNessuno!». La carovana dell’ottimismo gode inoltre del supporto e dell’accoglienza di Best Western, mentre Stabilo sta dando agli studenti strumenti preziosi per raccogliere le impressioni del tour attraverso le sue mailer card.

«Realizzare i propri sogni è possibile e voglio continuare a motivare gli studenti italiani ricordando che con ottimismo e perseveranza i nostri obiettivi diventano raggiungibili e se proprio alla fine non dovessimo riuscirci ci ritroveremo sicuramente temprati e migliorati dal percorso» conclude Luca.

La ricerca del centro Impresapiens

Il Centro di Ricerca e Servizi Impresapiens dell’Università La Sapienza di Roma e Luca Abete collaborano nell’ambito del Tour #NonCiFermaNessuno per la realizzazione di una ricerca sociologica sugli studenti universitari italiani.

Dopo aver indagato i temi del lavoro e della fiducia dei giovani, quest’anno la ricerca analizza i valori dei giovani e alcuni loro consumi culturali.

Tutti gli studenti sono invitati a contribuire alla ricerca, compilando il questionario: https://goo.gl/forms/TNWXEsY45JiM8fPz1.