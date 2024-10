Luca Gallo parla di mercato e fa sognare i tifosi della Reggina

Un passaggio del presidente Luca Gallo sulla campagna acquisti della Reggina che fa sognare i tifosi:

“Il messaggio che mando ai tifosi è che se la Reggina prende Menez, vuol dire che possiamo prendere questo tipo di campioni. I tifosi vanno coccolati, loro non devono mai smettere di sognare. Siamo solo all’inizio della campagna acquisti, ripeto è solo l’inizio. Cosa dico ai calciatori per convincerli a venire? Non lo posso dire (ride)”.