Luca Ligato pronto per la 58ª edizione della Monte Erice

Luca Ligato dal 16 al 18 Settembre parteciperà alla gara 58° edizione della Cronoscalata di Monte Erice, valida come decima prova del Campionato Italiano Velocità Montagna.

Il tracciato di gara, lungo 5,7 chilometri, con un dislivello, tra la partenza e l’arrivo, di 410 metri e con una pendenza media di 7,05%, sarà percorso con due sessioni di gara della domenica, ma già il sabato ci saranno le consuete ricognizioni sui tornanti che da Valderice portano ad Erice. Le verifiche tecniche e sportive, invece, si svolgeranno venerdì 16 settembre presso il piazzale Ilio di Trapani.

Particolarmente scoppiettante sarà il gruppo CN 2000, dove il giovanissimo driver calabrese Luca Ligato, condivide la leadership con il lucano Achille Lombardi, entrambi sulle Osella PA 21 EVO, i quali cercheranno un difficile spareggio ericino, vista anche la certa presenza degli accreditati piloti di casa.

“Vado ad Erice – spiega Luca Ligato – con la solita tranquillità che mi ha visto affrontare tutte le precedenti gare di Campionato, consapevole delle potenzialità della mia macchina e del sostegno del Team Faggioli, che fin qui mi ha sempre supportato con grande professionalità.

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