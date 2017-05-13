Lunedì 15 la presentazione del “Progetto diocesano Chiese aperte”

Lunedì 15 maggio alla Chiesa del Carmine la conferenza stampa del progetto diocesano Chiese Aperte, tra corso di formazione per volontari e itinerari di arte e fede

Lunedì 15 maggio conferenza stampa presentazione Progetto diocesano Chiese aperte

Il Progetto Chiese Aperte della diocesi

L’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, attraverso l’Ufficio beni culturali, promuove dal 2013 il Progetto Chiese Aperte, rivolto a volontari associati impegnati in iniziative di custodia, tutela e valorizzazione degli edifici di culto di rilevante interesse storico.

Giunto alla sua quinta edizione, l’intervento, finanziato con il contributo 8×1000 alla Chiesa Cattolica e attuato dall’Associazione di volontariato Did.Ar.T. Didattica Arte Territorio, nel 2017 è dedicato al tema La Bellezza narrata: itinerari di arte e fede a Reggio Calabria.

La conferenza stampa del 15 maggio

Lunedì 15 maggio h 11 nella Chiesa del Carmine a Reggio Calabria il Progetto sarà presentato in Conferenza stampa. Interverranno: mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo di Reggio Calabria-Bova; Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria; Fulvia Soffrè, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’area metropolitana di Reggio Calabria e Vibo Valentia Salvatore Patamia, Segretario regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria; mons. Antonino Iachino, rettore della chiesa del Carmine; Francesco Barillà, Direttore Conservatorio di Musica “Francesco Cilea”; Rocco Gangemi, Presidente FAI Delegazione di Reggio Calabria; Domenico Cappellano, Console regionale per la Calabria del TCI

Presenteranno il Progetto Chiese Aperte il can. Demetrio Sarica, Direttore Ufficio Beni Culturali diocesano, Giuggi Palmenta, Presidente Did.Ar.T. Didattica Arte Territorio, e Lucia Lojacono, Responsabile scientifico del Progetto.

Le chiese coinvolte nel progetto

Le emergenze architettoniche e storico-artistiche interessate sono site nel centro storico e nelle sue immediate adiacenze: in particolare, le chiese degli Ottimati, del Carmine, del Santo Cristo o dell’Arciconfraternita dei Bianchi, della Madonna dei Poveri al Trabocchetto (detta Chiesa di Pepe), di San Pietro al Calopinace, della Graziella, di Sant’Antonio ad Archi, cui si aggiungono, costituendone un sito di eccellenza, le rovine della chiesa medievale di San Giovanni extra muros (sec. XII) presso via Giudecca.

Il Progetto Chiese Aperte 2017 prevede lo svolgimento di un Corso di formazione rivolto a quanti, volontari e indipendentemente dalle parrocchie di provenienza, siano interessati ad acquisire le competenze necessarie per contribuire a vario titolo ad iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico diocesano. Tra i temi trattati durante il Corso, affidati a docenti qualificati: I beni culturali ecclesiastici nel Magistero della Chiesa; Il ruolo del volontariato nella tutela dei beni culturali ecclesiastici; Restauro di architetture religiose di rilevanza storica; Memoria di architetture religiose a Reggio prima del 1908; Altari sei-ottocenteschi nelle chiese dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova; Restauro ed esigenze di culto e devozione: la Madonna nera di Seminara e il Crocifisso di Terranova Sappo Minulio; Arte sacra dell’Ottocento nelle chiese diocesane: artisti e opere; Gestione e conduzione di una visita guidata. Tecnica professionale e simulazione di visita; La comunicazione dei beni culturali nell’era digitale: come creare una strategia.

Il Corso di formazione si svolgerà dal 26 maggio al I luglio, articolandosi in due incontri settimanali (venerdì pomeriggio e sabato), dei quali alcuni nei siti di interesse A fine Progetto è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

Il Progetto Chiese aperte 2017 ha il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’area metropolitana di Reggio Calabria; si avvale, inoltre, del partnerariato di Museo diocesano, Conservatorio “Cilea”, FAI Delegazione di Reggio Calabria e Touring Club Italiano – Club di territorio di Reggio Calabria.

Informazioni e iscrizioni

Info e iscrizioni (entro il 25 maggio) presso il Museo diocesano (martedì, mercoledì, venerdì e sabato h 9-13) o contattando l’Associazione Did.Ar.T. Didattica Arte Territorio (cell. 3891968047; didartreggiocal@gmail.com).