Lunedì 7 aprile l’incontro ‘Lo stretto, patrimonio da proteggere, primo obiettivo verso una città per due sponde.’

La Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Reggio Calabria ed il Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano hanno organizzato per lunedì 7 aprile, alle ore 16.45, presso il Salone della Camera di Commercio (Via T.Campanella, 12) l’incontro “Lo stretto, patrimonio da proteggere, primo obiettivo verso una città per due sponde”.All’iniziativa prenderanno part Lucio Dattola, Presidente della C.C.I.A.A. di Reggio Calabria, Renato Accorinti, Sindaco di Messina, Tonino Perna, Assessore alla Cultura del Comune di Messina, Francesco Adornato, dell’Università di Macerata ed il giornalista Giuseppe Smorto di Repubblica.it.L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato mesi orsono teso ad ottenere l’inclusione dell’area dello Stretto nella World Heritage List, della Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza Generale dell’Unesco.

L’importanza del processo richiede una intensa sinergia tra la due sponde ed è naturale ed opportuno il coinvolgimento di entrambe le città dello Stretto.

All’evento hanno aderito anche la Delegazione di Reggio Calabria del FAI e la Sezione di Reggio Calabria di Italia Nostra.