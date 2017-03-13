Lungomare di Scilla: nuovo look, più moderno e funzionale

Scilla che cambia. Molto presto vedremo il nuovissimo lungomare e a darci la notizia è proprio il Sindaco Pasqualino Ciccone, che scrive su Facebook:

“In pochi ci credevano, in molti criticavano, in troppi straparlavano. Oggi i fatti – che sono sempre oggettivi, oltreché ostinati – ci danno ragione: i lavori per il nuovo lungomare di Scilla proseguono spediti e tra pochi mesi, prima dell’inizio della prossima stagione estiva, la nostra città potrà vantare il completamento di un’opera fondamentale, attesa da più di vent’anni”.

Il lungomare avrà finalmente un nuovo look e sarà più moderno, funzionale e adatto alle esigenze degli scillesi e dei turisti.

I visitatori – il cui numero, negli ultimi due anni, è cresciuto in modo esponenziale – tra qualche mese troveranno una via Marina rivoluzionata in meglio. E il merito, lasciatecelo dire, va a un’amministrazione che, fin dal suo insediamento, ha lavorato per restituire nuovo decoro a una città per troppo tempo abbandonata a se stessa. Le polemiche sterili, volte a oscurare quanto di buono è stato fatto in poco meno di due anni, non ci interessano. Ciò che conta sono i risultati: il nuovo lungomare, di certo, è uno dei più importanti. E la storia – la storia che stiamo scrivendo insieme – non è ancora finita“.