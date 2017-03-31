L’Unical in Brasile a dare lezioni di imprenditoria innovativa

Per il workshop “Desafio Unicamp 2017” di innovazione tecnologica, la Universidade Estadual de Campinas del Brasile ha richiesto l’intervento dell’Università della Calabria che, attraverso un referente del proprio ufficio di trasferimento tecnologico, il Liaison Office d’Ateneo, illustrerà una metodologia innovativa per l’accelerazione di startup, la “Lean Startup”.L’esperto che rappresenterà l’Unical è Domenico Greco.

L’interazione fra i due atenei è nata grazie al progetto internazionale SOLA (Spin-off Lean Acceleration) avente l’obiettivo di rafforzare le capacità delle Università in materia di attività di accelerazione delle spin-off e di startup knowledge based. Finanziato dal programma dell’Unione europea Erasmus +, il progetto si occupa di progettare e attuare un percorso formativo rivolto al personale tecnico di incubatori universitari e centri di supporto all’imprenditorialità. L’Università della Calabria partecipa a SOLA attraverso il Liaison Office.

Dunque i risultati di SOLA generati dalle attività del Liaison Office Unical sono divenuti oggetto della formazione che Unicamp 2017 fornirà gratuitamente, durante la giornata del prossimo 8 aprile, a tutti gli interessati all’imprenditoria innovativa.

Questa richiesta di intervento in Brasile, pertanto, è un’ulteriore attestazione di un primato di competenze in tema di trasferimento tecnologico e creazione d’impresa conferita al Liaison Office Unical.