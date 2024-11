L’Unione Donne in Italia di Reggio Calabria presenta: le resistenti ieri ed oggi

L’Unione Donne in Italia di Reggio Calabria propone un evento speciale dal titolo “Le Resistenti Ieri e Oggi” in occasione del 70° anniversario dei GDD – Gruppi di Difesa della Donna – e della nascita dell’UDI Nazionale, costituitasi dalla fusione dei GDD e dei Comitati delle UDI provinciali.

Il progetto nasce come un invito alla riflessione per le giovani generazioni, sotto forma di un graphic novel che racconta la storia della Resistenza delle donne in modo originale e con un linguaggio moderno. La Mostra allestita allo scopo presso la sala conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria prevede l’esposizione delle sessanta tavole del graphic novel “Bruna e Adele 70 anni dopo”, realizzato da Reno Ammendolea con la collaborazione di Marsia Modola per la sceneggiatura. I disegni ripercorrono la storia dei GDD – Gruppi di Difesa della Donna – da cui è nata l’UDI (Unione Donne Italiane) attraverso gli occhi di una diciassettenne che, incuriosita dai racconti della nonna sulla guerra, scopre assieme alla sua amica la storia della Resistenza femminile. Le ragazze intraprendono un percorso di consapevolezza, restando colpite dalla diversità di vita di quelle donne, molte giovani, adolescenti proprio come loro, che hanno avuto anche il coraggio di sacrificare la vita per contribuire alla liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

Queste tavole sono state esposte da ottobre a novembre 2014 al Museo Emilio Greco di Catania, nell’ambito della mostra più generale dal titolo “GDD. Questa storia è la nostra. L’UDI racconta la sua nascita nella Resistenza”, allestita principalmente all’Archivio di Stato e organizzata dall’UDI di Catania.

La Mostra include inoltre schede su alcune figure di donne Partigiane e “Resistenti” anche del Sud!

L’inaugurazione è programmata per l’8 Marzo, in contemporanea alla Mostra gemella dal titolo “Donne Resistenti”, presso WOW Spazio Fumetto di Milano, che espone per lo stesso periodo le 60 tavole del graphic novel. Le due Mostre saranno arricchite dalle opere realizzate appositamente per l’evento dalle disegnatrici Giuliana Maldini, Elena Terrin, Mariagrazia Quaranta e Marilena Nardi. Materiale documentale, libri e giornali del periodo in esame saranno esposti in parallelo alla Biblioteca Comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria. Completano l’evento una serie di interessantissime conferenze e proiezioni, incontri con autori e testimoni della Resistenza (vedi programma).