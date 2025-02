“Mother”, la Madonna degli Artisti: presentata l’opera del reggino Giuseppe Fata

Giubileo degli Artisti, inaugurata nella Basilica di Santa Maria in Montesanto l’opera “Mother” di Giuseppe Fata. Un simbolo di fede e bellezza

Domenica 16 febbraio, presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, conosciuta come la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, è stata presentata e inaugurata la scultura “Mother”, la Madonna degli Artisti. L’opera, una creazione unica nel suo genere, è stata realizzata dal Maestro Giuseppe Fata, figura di rilievo mondiale nell’arte sacra.

Quest’opera colma simbolicamente un vuoto culturale, in quanto fino ad oggi non esisteva una statua della Madonna dedicata agli artisti. “Mother” rappresenta un omaggio di fede, bellezza e speranza per i creativi di tutto il mondo, nel contesto del Giubileo degli Artisti e del mondo della cultura.

Celebrazione liturgica e presenza di personalità istituzionali

La celebrazione liturgica è stata presieduta da S.E. Rev.ma Antonio Staglianò, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia e nuovo Rettore della Chiesa degli Artisti, nominato da Papa Francesco l’8 dicembre scorso.

La basilica era gremita di personalità religiose e istituzionali, tra cui rappresentanti del Ministero della Cultura, dell’UNESCO e un pubblico internazionale di artisti e fedeli.

Nel suo intervento, il Maestro Giuseppe Fata ha espresso profonda gratitudine a Sua Eccellenza il Vescovo Staglianò per il supporto e la condivisione di questa straordinaria iniziativa che intreccia arte e fede.

Un’opera unica nel suo genere

La Madonna è da sempre una delle figure più amate dagli artisti, capace di ispirare emozioni profonde e di parlare direttamente al cuore. La scultura “Mother” nasce dal desiderio di rendere omaggio alla bellezza e all’arte italiana, eredità lasciata dai grandi maestri del passato.

L’opera è il frutto di un progetto collettivo che ha coinvolto oltre 200 artisti provenienti da diversi ambiti – arte, musica, cinema, moda e cultura – che hanno simbolicamente apposto le loro firme sul mantello della Madonna, creando un legame profondo tra creatività e spiritualità.

Realizzata con tecniche contemporanee, la scultura raffigura la Madonna avvolta da fasce, simbolo di protezione materna. Sul capo, una sfera che sboccia da un fiore rappresenta il mondo e la bellezza del creato, doni che gli artisti offrono da sempre all’umanità. Il volto sereno della Madonna trasmette un messaggio di speranza universale, mentre la doratura dell’opera ne sottolinea la sacralità.

Un evento di rilevanza straordinaria

L’inaugurazione di “Mother” rappresenta un ponte tra tradizione e innovazione, celebrando la creatività artistica in tutte le sue forme. La scultura è stata collocata all’interno della Cappella del Crocifisso della basilica, dove potrà essere ammirata dai fedeli e dai visitatori.

Il Maestro Giuseppe Fata ha concluso ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa straordinaria opera:

«Grazie di cuore a tutti gli artisti, presenti e non, che con la loro stima e il loro affetto hanno reso possibile questa idea. Buon Giubileo di speranza a tutti.»

Un evento che rimarrà nella memoria come simbolo di fede, bellezza e speranza per il futuro.