Reggio ha camminato dietro la Madonna della Consolazione: processione tra fede e tradizione – FOTO

Chiusura con Reggio Live Fest e lo spettacolo dei fuochi d'artificio sullo Stretto. Il sindaco Falcomatà “La Festa della Madonna della Consolazione è un momento che rinsalda i legami comunitari”

La città di Reggio Calabria ha rinnovato anche quest’anno l’appuntamento con la processione del martedì dedicata alla Madonna della Consolazione, secondo momento del calendario mariano reggino. Dopo la discesa solenne dall’Eremo alla Cattedrale, la Vara con la sacra effigie è tornata a percorrere le vie del centro storico, seguita da migliaia di fedeli e pellegrini.

Il corteo, partito nel pomeriggio dalla Cattedrale, ha attraversato Corso Garibaldi e le principali piazze, accolto da preghiere, canti e applausi. Suggestiva la sosta davanti a Palazzo San Giorgio, sede del Comune, dove dal balcone istituzionale è stato lanciato un omaggio floreale.

La presenza del sindaco Falcomatà

Alla processione ha preso parte anche il sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha indossato il tradizionale fazzoletto amaranto donato dai portatori della Vara. Nel suo intervento ha sottolineato il valore comunitario dell’evento:

“Questa processione non è solo un rito religioso, ma un momento che rinsalda i legami comunitari. Le famiglie si riversano in strada, i balconi vengono addobbati, i commercianti si uniscono al clima di festa. Per tutti noi, la nostra Avvocata è una guida che ci tiene uniti”.

Con emozione, il primo cittadino ha ricordato che si tratta della sua ultima partecipazione da sindaco alla tradizionale processione mariana.

Gli eventi conclusivi della festa

La giornata conclusiva è stata arricchita da altri momenti molto partecipati. In primo piano il gran finale di Scirubetta, il festival del gelato artigianale, che ha visto protagonisti 34 maestri gelatieri provenienti da tutto il mondo.

Successivamente, sul Lungomare Italo Falcomatà, oltre 30mila persone hanno assistito al concerto di Serena Brancale, ultima tappa del Reggio Live Fest 2025, prima dei fuochi pirotecnici che hanno illuminato lo Stretto di Messina e chiuso i festeggiamenti in onore della Madonna della Consolazione.