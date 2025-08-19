Salta la Festa della Madonna di Polsi, Marino: ‘Non possiamo restare passivi’. E punta il dito contro la Regione

«Raccolgo e riporto oggi il grido di rabbia che arriva dalla gente d’Aspromonte».

Con queste parole, il consigliere Giuseppe Marino è intervenuto, nel corso dell’ultimo consiglio metropolitano, in merito all’annullamento delle tradizionali celebrazioni in onore della Madonna di Polsi.

«Il Santuario di Polsi rappresenta un punto cardine per la spiritualità di tantissimi fedeli. Sento quindi la responsabilità di portare all’attenzione del consiglio metropolitano, l’ordinanza con cui i commissari del Comune di San Luca hanno interdetto i festeggiamenti di quest’anno. È come se la storia si ripetesse. La storia di questi luoghi – prosegue il consigliere – è segnata da ordinanze emergenziali che hanno ridisegnato, nel corso dei decenni, il nostro territorio. Mi riferisco, ad esempio, allo svuotamento di Africo negli anni ‘50 o a quello di Pentedattilo negli anni ‘70. Sono decisioni politiche che hanno segnato la fine di un’importante fetta del nostro territorio metropolitano. Ecco perché non possiamo restare passivi di fronte a questa ordinanza». Leggi anche

La spiritualità del Santuario di Polsi

«La spiritualità di Polsi ha radici lontane e profonde, ancora più antiche rispetto alla cristianità ed è legata strettamente all’anima di quel territorio. Occorre quindi trovare soluzioni che consentano al popolo di poter vivere e celebrare il rapporto forte con la Madonna di Polsi».

La Regione Calabria, intervenuta con i lavori di messa in sicurezza della strada che da San Luca porta a Polsi,