Mafia Capitale, Pignatone: “Roma differente da Reggio, uguale la forza intimidatrice”

A circa due settimane dalla sentenza della Corte di Cassazione sul processo Mondo di Mezzo, Giuseppe Pignatone – già procuratore capo di Roma – interviene sulla questione su La Stampa. Lo fa per sottolineare che, nonostante l’esito del procedimento di Mafia Capitale, Roma non è immune da criminalità organizzata e corruzione, al contrario, la città è condizionata da questi fenomeni:

“Roma non è una città mafiosa, ma è una città in cui operano più associazioni mafiose. Lo abbiamo detto in ogni occasione nei sette anni in cui sono stato il titolare della Procura. Roma non è una città mafiosa perché, a differenza di Palermo, Reggio Calabria e, in modo diverso, di Napoli, non vede la presenza egemone di una delle mafie tradizionali ma vi sono – come affermano le sentenze di numerosi giudici e della stessa Cassazione – diverse associazioni per delinquere di tipo mafioso e numerosi gruppi di soggetti che operano con metodo mafioso. Alcuni di questi sodalizi criminali sono formati da siciliani, calabresi, campani. Altri, invece, da romani, da soggetti provenienti da altre regioni o da stranieri, ma non sono, nei loro ambiti, meno temibili di quelli ‘tradizionali’. Basta chiedere agli abitanti di Ostia o delle altre zone della Capitale o del Lazio che ne subiscono la forza intimidatrice”.