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Magna Graecia Film Festival, in Calabria arriva Tim Roth

L'attore londinese, volto di Le Iene e Pulp Fiction, sarà ospite dell'edizione 2017 del festival di Catanzaro, in programma dal 29 luglio al 5 agosto

04 Luglio 2017 - 19:38 | di Vincenzo Comi

Tim Roth, attore ospite del Magna Graecia Film Festival 2017

Francis Ford Coppola actor Tim Roth pose for a photograph in Los Angeles, Thursday, Oct. 12, 2007. (AP Photo/Kevork Djansezian)

L’attore londinese Tim Roth, indimenticabile interprete di “Le Iene” e “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino, sarà uno degli ospiti internazionali dell’edizione 2017 del Magna Graecia Film Festival in programma a Catanzaro dal 29 luglio al 5 agosto. Ad ufficializzare la presenza della star internazionale, all’anagrafe Timothy Simon Smith, che riceverà il Magna Graecia Award, è stato il patron del Mgm Gianvito Casadonte.

Tra i tanti riconoscimenti ottenuti da Roth anche una nomination all’Oscar nel ’96 per “Rob Roy” di Michael Caton-Jones, mentre nel 1999 è stato il protagonista del poetico “La leggenda del pianista sull’oceano” di Giuseppe Tornatore e ha partecipato a “The Million Dollar Hotel” di Wim Wenders. E ancora: accanto a Nicole Kidman, nel 2013, ha vestito i panni del Principe Ranieri in “Grace di Monaco” Recentemente, nel 2015, è tornato sul grande schermo con Tarantino con “The Hateful Eight”.

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