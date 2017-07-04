Magna Graecia Film Festival, in Calabria arriva Tim Roth

L'attore londinese, volto di Le Iene e Pulp Fiction, sarà ospite dell'edizione 2017 del festival di Catanzaro, in programma dal 29 luglio al 5 agosto

L’attore londinese Tim Roth, indimenticabile interprete di “Le Iene” e “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino, sarà uno degli ospiti internazionali dell’edizione 2017 del Magna Graecia Film Festival in programma a Catanzaro dal 29 luglio al 5 agosto. Ad ufficializzare la presenza della star internazionale, all’anagrafe Timothy Simon Smith, che riceverà il Magna Graecia Award, è stato il patron del Mgm Gianvito Casadonte.

Tra i tanti riconoscimenti ottenuti da Roth anche una nomination all’Oscar nel ’96 per “Rob Roy” di Michael Caton-Jones, mentre nel 1999 è stato il protagonista del poetico “La leggenda del pianista sull’oceano” di Giuseppe Tornatore e ha partecipato a “The Million Dollar Hotel” di Wim Wenders. E ancora: accanto a Nicole Kidman, nel 2013, ha vestito i panni del Principe Ranieri in “Grace di Monaco” Recentemente, nel 2015, è tornato sul grande schermo con Tarantino con “The Hateful Eight”.